Согласно исследованию BuyaCar, чаще всего люди склонны приобретать автомобили с позднего утра до полудня по понедельникам.

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Надо оговориться, что речь идет о покупке автомобиля через интернет — набирающем популярность способе. Аналитики BuyaCar, онлайн-продавца автомобилей, обнаружили, что с тех пор как началась пандемия, вызванная коронавирусом, люди стали чаще приобретать машины через интернет, нажимая кнопку «Купить», преимущественно в утренние часы с 11:00 до 15:00. До пандемии покупки совершались чаще во второй половине дня, с 17:00 до 18:00.

Наиболее вероятной причиной этого стала работа из дома, когда человек может в обеденное время заняться личными делами, используя свой собственный компьютер.

Дальнейший анализ показал, что покупки автомобилей чаще происходят в понедельник, после того как в выходные дни были изучены предложения на рынке. Затем, к пятнице, активность покупателей постепенно снижается.

Активность покупателей сохраняется и в выходные, но ее пик приходится на период с 23:00 до 2:00. Популярно это время для покупки машин и в будни. Это объясняется тем, что удаленному работнику не нужно рано вставать. Поэтому люди стали позже ложиться спать.

«Раньше наблюдалась четкая картина покупательской активности, которая в большей степени совпадала с перерывами на обед и временем, когда люди, вероятно, заканчивали работу, — говорит редактор BuyaCar Кристофер Ллойд. — Мы считаем, что нежелательность использования интернета в личных целях в офисе на виду у коллег или менеджеров влияла на периоды активности. При этом многие предпочли бы начинать неделю с чего-то приятного — с покупки автомобиля. Многие работники в конце дня или в пятницу устают настолько, что им не до покупок. Но приобретение машины в начале недели, кажется, приносит людям гораздо больше радости».