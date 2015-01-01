Самые дорогие и дешевые в обслуживании машины. Топ-10

В новом исследовании дана оценка стоимости первых трех плановых ТО в Москве и Санкт-Петербурге для самых продаваемых в онлайне новых автомобилей. Как отметили аналитики автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru, цена обслуживания в последнее время становится все более значимым фактором при выборе машины, и в разных городах цены на техобслуживание могут значительно отличаться.
По состоянию на июнь 2020 года самыми продаваемыми через интернет автомобилями являются модели двух корейских марок, Volkswagen, а также японский кроссовер. На их долю приходится 37% продаж онлайн.
«Российский автовладелец становится по-европейски бережливым, а выбор автомобиля — предельно рациональным. Падение доходов заставляет клиента считать буквально копейки: купить-то куплю, а содержать потом? Отвечая на этот запрос, мы запустили новое направление — возможность выбрать самое оптимальное по цене плановое ТО среди большинства официальных дилеров Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей — уже с учетом всех скидок», — объясняет источник аналитики генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.
Оказалось, что самым дорогим в обслуживании бестселлером является Skoda Kodiaq. Его первые три ТО обходятся в среднем в 46 800 рублей. На другом конце рейтинга — Kia Rio, первые три ТО которого стоят примерно 22 535 рублей.
Самым дорогим в обслуживании автомобилем из топ-10 для жителей Санкт-Петербурга стал кроссовер Skoda Karoq (43 720 рублей), а самым недорогим — Hyundai Solaris (25 936 рублей).
Также выяснилось, что не всегда стоимость обслуживания в Москве выше, чем в Санкт-Петербурге. Например, первые три ТО Тигуана в Москве обойдутся дешевле на 4%. Выгоднее содержать в столице и Kia Rio, ТО которого стоят на 18% дешевле, а также Kia Sportage, экономя на ТО при этом 21%.
В остальном Москва остается чуть более дорогим городом. ТО Hyundai Creta здесь дороже на 11%, Hyundai Solaris — на 16%, Skoda Kodiaq — на 10%, Octavia — на 5%, Karoq — лишь на 1%, а Rapid — на существенные 21%. Заметно дороже в Москве и ТО Mitsubishi Outlander — на 18%.
«Наше исследование представляет не только маркетинговый интерес, — уверен директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв. — Так, в Москве первые три ТО кроссовера Mazda CX5 (11-е место рейтинга) на 39% дешевле, чем в Санкт-Петербурге. В абсолютном выражении это 25050 рублей против 41310 рублей. Неплохая экономия, не правда ли? Для жителя Питера — хороший повод лишний раз навестить столицу».
Техобслуживание авто: Москва vs Санкт-Петербург (март-май 2020 года)
|
Место
|
Марка, модель
|
Средняя цена авто, руб.
|
Суммарная стоимость трех ТО, руб.
|
Насколько ТО в Москве дороже, чем в СПб, %
|
Стоимость первых трех ТО от цены авто, %
|
Мск
|
СПб
|
Мск
|
СПб
|
1
|
Hyundai Creta
|
1 130 055
|
34165
|
30844
|
11
|
3
|
2,7
|
2
|
Mitsubishi Outlander
|
1 665 094
|
42398
|
35954
|
18
|
2,5
|
2,2
|
3
|
Skoda Kodiaq
|
2 152 975
|
46800
|
42700
|
10
|
2,2
|
2
|
4
|
Kia Rio
|
925 420
|
22535
|
27475
|
—18
|
2,4
|
3
|
5
|
Hyundai Solaris
|
858 891
|
30096
|
25936
|
16
|
3,5
|
3
|
6
|
Skoda Octavia
|
1 354 551
|
42213
|
40150
|
5
|
3,1
|
3
|
7
|
Kia Sportage
|
1 571 180
|
23087
|
29304
|
—21
|
1,5
|
1,9
|
8
|
Skoda Karoq
|
1 512 789
|
44010
|
43720
|
1
|
2,9
|
2,9
|
9
|
Skoda Rapid
|
895 733
|
46167
|
38300
|
21
|
5,2
|
4,3
|
10
|
Volkswagen Tiguan
|
1 981 086
|
41417
|
42990
|
—4
|
2,1
|
2,2
- Чем плоха расширенная гарантия на автомобиль? Это больше напоминает развод на деньги.
Фото: depositphotos.com