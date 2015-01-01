Самые дорогие и дешевые в обслуживании машины. Топ-10

В исследовании участвовали машины, которые можно купить онлайн.

Материалы по теме Содержание машины дорожает для россиян: +22% за год

В новом исследовании дана оценка стоимости первых трех плановых ТО в Москве и Санкт-Петербурге для самых продаваемых в онлайне новых автомобилей. Как отметили аналитики автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru, цена обслуживания в последнее время становится все более значимым фактором при выборе машины, и в разных городах цены на техобслуживание могут значительно отличаться.

По состоянию на июнь 2020 года самыми продаваемыми через интернет автомобилями являются модели двух корейских марок, Volkswagen, а также японский кроссовер. На их долю приходится 37% продаж онлайн.

«Российский автовладелец становится по-европейски бережливым, а выбор автомобиля — предельно рациональным. Падение доходов заставляет клиента считать буквально копейки: купить-то куплю, а содержать потом? Отвечая на этот запрос, мы запустили новое направление — возможность выбрать самое оптимальное по цене плановое ТО среди большинства официальных дилеров Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей — уже с учетом всех скидок», — объясняет источник аналитики генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Оказалось, что самым дорогим в обслуживании бестселлером является Skoda Kodiaq. Его первые три ТО обходятся в среднем в 46 800 рублей. На другом конце рейтинга — Kia Rio, первые три ТО которого стоят примерно 22 535 рублей.

Самым дорогим в обслуживании автомобилем из топ-10 для жителей Санкт-Петербурга стал кроссовер Skoda Karoq (43 720 рублей), а самым недорогим — Hyundai Solaris (25 936 рублей).

Также выяснилось, что не всегда стоимость обслуживания в Москве выше, чем в Санкт-Петербурге. Например, первые три ТО Тигуана в Москве обойдутся дешевле на 4%. Выгоднее содержать в столице и Kia Rio, ТО которого стоят на 18% дешевле, а также Kia Sportage, экономя на ТО при этом 21%.

В остальном Москва остается чуть более дорогим городом. ТО Hyundai Creta здесь дороже на 11%, Hyundai Solaris — на 16%, Skoda Kodiaq — на 10%, Octavia — на 5%, Karoq — лишь на 1%, а Rapid — на существенные 21%. Заметно дороже в Москве и ТО Mitsubishi Outlander — на 18%.

«Наше исследование представляет не только маркетинговый интерес, — уверен директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв. — Так, в Москве первые три ТО кроссовера Mazda CX5 (11-е место рейтинга) на 39% дешевле, чем в Санкт-Петербурге. В абсолютном выражении это 25050 рублей против 41310 рублей. Неплохая экономия, не правда ли? Для жителя Питера — хороший повод лишний раз навестить столицу».

Техобслуживание авто: Москва vs Санкт-Петербург (март-май 2020 года)

Место Марка, модель Средняя цена авто, руб. Суммарная стоимость трех ТО, руб. Насколько ТО в Москве дороже, чем в СПб, % Стоимость первых трех ТО от цены авто, % Мск СПб Мск СПб 1 Hyundai Creta 1 130 055 34165 30844 11 3 2,7 2 Mitsubishi Outlander 1 665 094 42398 35954 18 2,5 2,2 3 Skoda Kodiaq 2 152 975 46800 42700 10 2,2 2 4 Kia Rio 925 420 22535 27475 —18 2,4 3 5 Hyundai Solaris 858 891 30096 25936 16 3,5 3 6 Skoda Octavia 1 354 551 42213 40150 5 3,1 3 7 Kia Sportage 1 571 180 23087 29304 —21 1,5 1,9 8 Skoda Karoq 1 512 789 44010 43720 1 2,9 2,9 9 Skoda Rapid 895 733 46167 38300 21 5,2 4,3 10 Volkswagen Tiguan 1 981 086 41417 42990 —4 2,1 2,2

Чем плоха расширенная гарантия на автомобиль? Это больше напоминает развод на деньги.

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