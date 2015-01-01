Самые дорогие и дешевые в обслуживании машины. Топ-10 — журнал За рулем

Самые дорогие и дешевые в обслуживании машины. Топ-10

В исследовании участвовали машины, которые можно купить онлайн.

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В новом исследовании дана оценка стоимости первых трех плановых ТО в Москве и Санкт-Петербурге для самых продаваемых в онлайне новых автомобилей. Как отметили аналитики автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru, цена обслуживания в последнее время становится все более значимым фактором при выборе машины, и в разных городах цены на техобслуживание могут значительно отличаться.

По состоянию на июнь 2020 года самыми продаваемыми через интернет автомобилями являются модели двух корейских марок, Volkswagen, а также японский кроссовер. На их долю приходится 37% продаж онлайн.

«Российский автовладелец становится по-европейски бережливым, а выбор автомобиля — предельно рациональным. Падение доходов заставляет клиента считать буквально копейки: купить-то куплю, а содержать потом? Отвечая на этот запрос, мы запустили новое направление — возможность выбрать самое оптимальное по цене плановое ТО среди большинства официальных дилеров Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей — уже с учетом всех скидок», — объясняет источник аналитики генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Оказалось, что самым дорогим в обслуживании бестселлером является Skoda Kodiaq. Его первые три ТО обходятся в среднем в 46 800 рублей. На другом конце рейтинга — Kia Rio, первые три ТО которого стоят примерно 22 535 рублей.

Самым дорогим в обслуживании автомобилем из топ-10 для жителей Санкт-Петербурга стал кроссовер Skoda Karoq (43 720 рублей), а самым недорогим — Hyundai Solaris (25 936 рублей).

Также выяснилось, что не всегда стоимость обслуживания в Москве выше, чем в Санкт-Петербурге. Например, первые три ТО Тигуана в Москве обойдутся дешевле на 4%. Выгоднее содержать в столице и Kia Rio, ТО которого стоят на 18% дешевле, а также Kia Sportage, экономя на ТО при этом 21%.

В остальном Москва остается чуть более дорогим городом. ТО Hyundai Creta здесь дороже на 11%, Hyundai Solaris — на 16%, Skoda Kodiaq — на 10%, Octavia — на 5%, Karoq — лишь на 1%, а Rapid — на существенные 21%. Заметно дороже в Москве и ТО Mitsubishi Outlander — на 18%.

«Наше исследование представляет не только маркетинговый интерес, — уверен директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв. — Так, в Москве первые три ТО кроссовера Mazda CX5 (11-е место рейтинга) на 39% дешевле, чем в Санкт-Петербурге. В абсолютном выражении это 25050 рублей против 41310 рублей. Неплохая экономия, не правда ли? Для жителя Питера — хороший повод лишний раз навестить столицу».

Техобслуживание авто: Москва vs Санкт-Петербург (март-май 2020 года)

Место

Марка, модель

Средняя цена авто, руб.

Суммарная стоимость трех ТО, руб.

Насколько ТО в Москве дороже, чем в СПб, %

Стоимость первых трех ТО от цены авто, %

Мск

СПб

Мск

СПб

1

Hyundai Creta

1 130 055

34165

30844

11

3

2,7

2

Mitsubishi Outlander

1 665 094

42398

35954

18

2,5

2,2

3

Skoda Kodiaq

2 152 975

46800

42700

10

2,2

2

4

Kia Rio

925 420

22535

27475

—18

2,4

3

5

Hyundai Solaris

858 891

30096

25936

16

3,5

3

6

Skoda Octavia

1 354 551

42213

40150

5

3,1

3

7

Kia Sportage

1 571 180

23087

29304

—21

1,5

1,9

8

Skoda Karoq

1 512 789

44010

43720

1

2,9

2,9

9

Skoda Rapid

895 733

46167

38300

21

5,2

4,3

10

Volkswagen Tiguan

1 981 086

41417

42990

—4

2,1

2,2

Фото: depositphotos.com

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