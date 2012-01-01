Депардье поймали пьяным на скутере

А он заявил, что предпочитает Путина.

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В пятницу 28 августа дорожный патруль остановил Жерара Депардье на Авеню дю Мэн в Париже, сообщает французская Le Point co ссылкой на источники в правоохранительных органах. По действиям водителя полицейские предположили, что он нетрезв, и предложили проверить его на алкотестере. Когда он снял шлем, стражи порядка узнали в водителе известного актера и предупредили руководство. Алкотестер показал результат, превышающий допустимый лимит в 0,25 мг спирта на 1 л воздуха, и актер признался, что выпил две бутылки пива.

Хотя полицейские обязаны были выписать Депардье штраф, комиссар полиции отдал распоряжение приостановить составление протокола. Но Жерара Депардье все же доставили в полицейский участок, и повторная проверка на алкотестере показала уже 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В итоге протокол все же составили, хотя о наказании ничего не говорится, в случаях с известными людьми полиция имеет право не озвучивать свое решение.

Артист был вынужден покинуть участок без скутера, его сопровождали друзья, но он был так зол, что сказал, что не желает быть французом и предпочитает Владимира Путина.

Le Point напоминает, что президент России предоставил ему российское гражданство, и у Депардье есть российский паспорт. Но есть ли у него российский скутер, интересуется издание?

Осенью 2012 года 63-летний Жерар в Париже упал с мотороллера и повредил соседнюю машину. Тогда тест на алкоголь дал положительный результат, и его оштрафовали на четыре тысячи евро за езду в нетрезвом виде и лишили прав на полгода.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС