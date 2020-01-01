Третий свидетель: Ефремова не было за рулем!

Это друг первого свидетеля, который ранее утверждал, что актер был в машине не один.

Третий свидетель по делу актера Михаила Ефремова подтвердил, что сразу после ДТП человек, похожий на артиста, вышел из автомобиля со стороны пассажирского сиденья.

«Я стоял напротив места аварии, мне было видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов», — передает слова Андрея Гаева ТАСС.

Вместе с приятелем Александром Кобцом они гуляли по Москве и пили пиво, дошли до Садового кольца, где и стали очевидцами аварии.

Это именно тот тайный свидетель, которого в пятницу обещал Эльман Пашаев. Свидетель опасается за свою жизнь и говорит, что Александра Кобца из-за его показаний уже пытались вызвать в полицию и угрожали его маме. Гаев проживает в Анапе, но сейчас находится в Москве, хотя адреса своего суду не дал.

Гаев работает в Москве на Рублевском мясокомбинате и живет в общежитии на территории завода. В тот день он взял выходной. К его коллегам уже приходили полицейские, чтобы выяснить, где Гаев был 8 июня.

Чуть раньше давал показания второй свидетель по делу — Теван Бадасян. Он видел, что Михаил Ефремов был в машине не один — высокий мужчина садился в автомобиль актера в Плотниковом переулке, где свидетель покупал сигареты. Точное место он назвать отказался, так как сигареты там продаются нелегально.

Адвокат Эльман Пашаев считает, что отсутствие его подзащитного за рулем в момент ДТП могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения, сделанные по ходу движения его автомобиля до аварии. Он попросил суд исследовать эти записи, запросив их в департаменте информационных технологий Москвы. Адвокат потерпевших Добровинский сомневается, что эти записи до сих пор существуют, видеоматериалы хранятся в системе не более семи дней.

Сам Михаил Ефремов также сегодня выступил в суде, где сказал, что по-прежнему ничего не помнит, а вину признал с похмелья и из-за давления СМИ.

Независимый аналитик — президент Союза адвокатов России Игорь Трунов ранее высказал свое предположение, почему Ефремов отрицает свою вину.



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС