Обновленные Volvo станут умнее. Скоро

Компания Volvo обновляет сразу весь свой модельный ряд, добавляя новые функции и снижая цены на некоторые версии.

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Вся линейка автомобилей Volvo слегка освежится. Произойдет это в конце 2020 года. При этом изменения в моделях S90, V90 и V90 Cross Country коснуться не только внешности и технологий.

Независимо от модели, каждый Volvo будет обязательно оснащаться системой мониторинга слепых зон с функцией помощи при маневрировании, системой предупреждения о подъезжающем сбоку автомобиле во время движения задним ходом, светодиодными фарами с функциями освещения поворотов и автоматического переключения, боковыми зеркалами с автоматическим затемнением. Также появится система «Care Key», которая может ограничивать максимальную скорость машины, и две розетки USB—C для задних пассажиров.

Также обновленные машины смогут общаться друг с другом, благодаря системе «Connected Safety» — отправлять предупреждения о скользкой дороге ближайшим автомобилям Volvo и сообщать водителям, если на пути стоит машина марки с включенной аварийной сигнализацией.

При этом из списка оснащения исчезнут щетки стеклоочистителя с подогревом, а максимальная скорость машин будет принудительно ограничиваться на отметке 180 км/ч.

Модели S90, V90 и V90 Cross Country получат новую решетку радиатора, а также передние и задние бамперы и спрятанные патрубки выхлопных систем. Изменится и дизайн задних фонарей, рисунок которых станет более «приветливым». Volvo S90 получит новую крышку багажника, а V90 и V90 Cross Country — новые спойлеры над дверями багажных отделений. Разработчики Volvo также убрали пластиковые молдинги с боков Cross Country. Кроме того, автомобили получат новые колесные диски, беспроводные зарядки для гаджетов и новые варианты отделки салонов.

Несмотря на появление новых систем, цены останутся неизменными, но гибридная версия S90 Recharge (бывшая T8, которая в Россию не поставлялась), станет дешевле примерно на 3550 долларов (280 тысяч рублей). Следовательно, есть вероятность, что дешевле станут и версии Recharge моделей XC60 и XC90, которые сейчас стоят в России 5 559 000 и 6 268 000 рублей соответственно.

Модели S60, V60 и XC60 получат бесключевой доступ в салон во всех комплектациях, а также подсветку дверных ручек. XC40 будет поставляться с кожаной обивкой сидений и системой помощи при парковке во всех версиях. Также была обновлена аудиосистема Bowers & Wilkins, получившая особые диффузоры динамиков и новый усилитель.

Volvo V40 скоро вернется в продажу, но получит кузов не «универсал», а «кросс-купе».

Фото: Volvo