При этом большинство из «коллекции» — это спорткары Toyota Mk4 Supra и BMW M3.

Полиция штата Массачусетс обнаружила у торговца наркотиками не только огромные мешки с марихуаной, десятки единиц незарегистрированного оружия и миллионы долларов наличными, но и 45 автомобилей, большинство из которых, как сообщается, — спорткары Toyota Mk4 Supra и BMW M3.

Все это принадлежит 41-летнему Кори А. Тейлору из Нью-Салема, которого однажды случайно остановили, — он управлял фургоном с 63 килограммами марихуаны. Также в машине нашли кастеты и униформу службы доставки FedEx. Тейлор заявил полицейским, что ему заплатил за доставку наркотиков некий Хуан. Вскоре, впрочем, из-за недостатка улик мужчина был освобожден.

Позже следователи выяснили, что Тейлор приобрел здание бывшей пожарной части, которое переделал в особняк, и решили провести там обыск.

В особняке были обнаружены восемь редких автомобилей, 24 единицы оружия, боеприпасы, миллионы долларов наличными и 23 килограмма марихуаны. Полиция также обыскала дом матери Тейлора и обнаружила у нее еще 37 редких автомобилей, стоящих в большом гараже.

Тейлор явно питает слабость к Toyota Supra Mk4, которых у наркоторговца насчитали восемь штук. Еще у него в гараже оказались три Nissan GT-R, пять BMW E46 M3, часть из которых окрашены в редкие цвета, и три BMW E92 M3, включая редчайший Lime Rock Edition. Кроме того, у Тейлора нашли три спорткара Nissan Skyline GT-R поколения R34.

Теперь полиция разыскивает ранее отпущенного Кори А. Тейлора, который успел скрыться.

У наркоторговца нашли десятки редких машин При этом большинство из «коллекции» — это спорткары Toyota Mk4 Supra и BMW M3. У наркоторговца нашли десятки редких машин

Чтобы наркотики было сложнее обнаружить, курьеры в США начали прятать их в машины для откачки нечистот.

Фото: facebook.com