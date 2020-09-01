Эта машина настолько несуразна, что нашлось немало желающих купить ее — они постоянно повышают ставки на онлайн-аукционе.

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Это не просто реплика Ferrari, построенная на базе старого Pontiac Fiero 1986 года выпуска. Это — худшая в мире реплика Ferrari. Автомобиль настолько отвратителен, что каким-то образом стал желанным, судя по истории торгов.

Оснащена машина 2,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 140 лошадиных сил, который спрятан под кожухом, худо-бедно имитирующим 12-цилиндровый мотор Ferrari. Двигатель работает в паре с автоматом.

Из приборной панели и рулевой колонки свисают провода, большинство приборов и лампочек не работают, а на одометре — огромный пробег: 150 тысяч миль (более 240 тысяч километров). И в довершение ко всему этот «спорткар» нельзя поставить на учет из-за слишком грязного выхлопа.

Проще говоря, перед нами гора мусора, но настолько невероятная, что нашлось немало желающих ее купить. Стоимость машины на онлайн-торгах уже достигла 4500 долларов (более 330 тысяч рублей).

Вы можете посмотреть видео, посвященное этой странной реплике. Чтобы перевести субтитры, активируйте их, а затем перейдите в настройки и выберите Субтитры-Перевести-Русский.

Нравится Ferrari, но денег нет? Есть вариант! Эта машина настолько несуразна, что нашлось немало желающих купить ее — они постоянно повышают ставки на онлайн-аукционе. Нравится Ferrari, но денег нет? Есть вариант!

В России же умельцы построили Кибертрак Теслы на базе УАЗа.

Фото: carsandbids.com

Видео: Youtube