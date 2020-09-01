Чем больше VW Beetle, тем шире улыбка

Недостаток пространства в салоне оказался решаемой проблемой — нужно просто сделать копию машины побольше.

Материалы по теме Малыш на огромных колесах — что его сделало таким

Volkswagen Beetle 1959 года до сих пор считается прекрасным автомобилем, но для современного автомобилиста он слишком тесен. Ричард Тупер и его сын Скотт решили эту проблему по-своему, увеличив машину на 40%.

«Мы с папой подумали, что было бы неплохо иметь Volkswagen, который был бы удобен», — говорит Скотт.

Оригинальный Жук имеет длину 4079 мм и ширину 1539 мм. Ричард и Скотт увеличили почти все компоненты на 40%, причем довольно необычным способом. Вместо того чтобы вытачивать каждую деталь, тратя на это временя и силы, они отсканировали их и создали цифровые модели, которые затем были увеличены и изготовлены.

Получившийся автомобиль оказался огромным — при длине 5711 мм он больше Хаммера. Но при этом симпатичная и приятная эстетика Жука сохранилась. Первоначально отец и сын хотели сделать автомобиль на 50 процентов больше (длиной 6119 мм), но закон бы не позволил поставить такого монстра на учет.

Жукообразный кузов установлен на шасси пикапа Dodge, поэтому машина оснащена 5,7-литровым двигателем V8 от модели Ram и автоматом. В салоне установлена фальшпедаль сцепления, а также рычаг механической коробки, которые служат для создания образа классического автомобиля.

Кроме того, Монстр-Жук оснащен гидроусилителем руля, кондиционером, сиденьями с подогревом и вентиляцией, электрическими стеклоподъемниками и центральным замком. Есть и приборная панель от современного пикапа, но она прячется за центральной консолью и появляется только когда водитель заводит мотор.

Многие ценители предлагали Ричарду Туперу продать им этот необычный автомобиль, но получали отказ.

В России законы, касающиеся тюнинга автомобилей, становятся только суровее.

Фото, видео: Youtube