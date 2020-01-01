Понятно, что это кроссовер или внедорожник, а что еще мы знаем об автомобиле мечты?

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Большинство видит идеальным автомобилем для себя кроссовер или внедорожник — соответствующий вариант ответа выбрали 47% респондентов. Исследование провело Авито Авто, в нем приняли участие 10 тысяч человек по всей России.

Были бы рады приобрести седан или хэтчбек 31% и 23% опрошенных соответственно. При этом женщины мечтают о хэтчбеках чаще, чем мужчины: среди представительниц слабого пола за такой тип кузова проголосовали 27% опрошенных, а среди мужчин — только 18%.

Большинство россиян мечтают об автомобиле немецкого производства — это 55% участников исследования, в пользу «японца» высказались 42% респондентов, еще 17% опрошенных мечтают приобрести «корейца». Об отечественных автомобилях мечтают чаще, чем об «американцах»: иметь машину российского производства хотят 16% опрошенных, а американского — 11%. Не популярны в России «британцы» и «испанцы»: иметь такие автомобили хотят менее 5% респондентов.

Большая часть опрошенных (42%) проголосовали за автомобиль с бензиновым двигателем. При этом ровно из них склоняются к атмосферному двигателю, а другие предпочитают турбированный. Автомобиль с гибридным двигателем считают идеалом 21% респондентов, а о машине на электродвигателе высказались 16% участников опроса. Меньше всего в России хотят приобретать машины с газовым, роторным и водородным двигателями: каждый из этих вариантов выбрали менее 10% респондентов.

Большинство участников опроса (45%) выбрали автомобиль с двигателем мощностью 100–200 л. с. За мотор мощностью 200–300 л. с. высказались 28% опрошенных. Назвать идеалом машину с двигателем мощностью свыше 500 л. с. оказались готовы лишь 6% респондентов, однако среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет доля тех, кто хочет настолько мощный автомобиль, сильно выше и составляет 17%.

74% участников опроса мечтают об автомобиле с полным приводом, за передний привод проголосовали 24% респондентов. 68% предпочитают автомат, 28% — механику, остальное приходится на вариатор и роботизированную коробку передач.

Стоить автомобиль мечты должен от 1 000 000 до 2 000 000 млн рублей — такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных. Дешевле всего оценили свой автомобиль мечты жители Новосибирска: здесь доля назвавших сумму до 500 000 рублей составила 17%, в то время как в целом по стране такой вариант ответа выбрали 15% респондентов. Дороже всего автомобиль мечты оценили в Москве и Санкт-Петербурге: в этих городах сумму в 5 000 000 назвали 13% респондентов, и это больше, чем во всех других городах.

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