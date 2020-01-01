Стало известно, насколько АКП популярнее механики

Уже давно автовладельцы отдают предпочтение автоматическим трансмиссиям, и тенденция эта год от года только нарастает.

На долю автомобилей с автоматической коробкой передач в 1-м полугодии пришлось 62% от общих продаж новых легковых машин, такую статистику приводит аналитическое агентство «Автостат». За 6 месяцев 2020 года в России было реализовано 368 тыс. таких автомобилей. Всего год назад этот показатель за аналогичный период года составлял 59%, то есть за столь непродолжительный период он вырос на 3 процентных пункта.

В целом же доля автомобилей с автоматическими коробками за последние четыре года стабильно превышает 50%, а максимальный ее результат был отмечен в 1-м квартале 2020 года — 63%. Следует отметить, что в данном исследовании под автоматом следует понимать как классические АКП, так и роботы, и вариаторы.

Здесь вы найдете десятку автомобилей с самыми проблемными АКП.



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