Клад в заброшенном гараже: автомобили на $1 300 000

Однажды Бен с другом Эраном из Винчестера (Великобритания) решили попасть в заброшенное несколько лет здание. С трудом туда пробравшись, парни обнаружили клад: парк прототипов спортивных автомобилей, классических такси и спорткаров, а также деревянные макеты машин, множество узлов и деталей для машин и мотоциклов.
Бен ведет канал на YouTube под названием Lost Adventures, и понятно, что к «экскурсии» он подготовился, камеру не забыл.
«Абсолютно невероятное место, вы никогда не видели и не увидите таких машин на дороге, и я хочу показать их вам, ребята!» — говорит он.
Среди автомобилей — редкая Bristol Bullet, Bentley Continental Flying Spur, такси Beardmore 1957 года выпуска... Также там были прототипы автомобиля Bristol Fighter 1982 года, модель автомобиля в стиле Bentley с колесами из глины и дерева... Всего в гараже 15 машин. Похоже, находятся автомобили тут очень давно, все они покрыты толстым слоем пыли.
Принадлежит здание компании Bristol Cars, последнему независимому британскому автопроизводителю, который обанкротился в мае этого года во время изоляции. Представитель компании заявил, что автомобили не представляют ценности, и назвал их «хламом».
Однако Дэвид Флетчер, оценщик из Wyles Hardy & Co, один из аукционистов, которые следят за реализацией активов фирмы, сказал, что 15 автомобилей, хранящихся в подземном объекте, могут стоить около миллиона фунтов стерлингов (в пересчете на доллары — 1,3 млн).
«Это увлекательная коллекция, но очень грустная», — отметил Дэвид Флетчер, потому что это был последний независимый британский производитель автомобилей.
- После Великой Отечественной в СССР завезли уйму трофейных автомобилей, а среди них машины редчайших и даже единичных модификаций.
Видео: YouTube