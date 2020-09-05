Клад в заброшенном гараже: автомобили на $1 300 000

Уникальную коллекцию из спорткаров, прототипов и деревянных макетов обнаружил ведущий YouTube-канала Бен.

Однажды Бен с другом Эраном из Винчестера (Великобритания) решили попасть в заброшенное несколько лет здание. С трудом туда пробравшись, парни обнаружили клад: парк прототипов спортивных автомобилей, классических такси и спорткаров, а также деревянные макеты машин, множество узлов и деталей для машин и мотоциклов.

Бен ведет канал на YouTube под названием Lost Adventures, и понятно, что к «экскурсии» он подготовился, камеру не забыл.

«Абсолютно невероятное место, вы никогда не видели и не увидите таких машин на дороге, и я хочу показать их вам, ребята!» — говорит он.

Среди автомобилей — редкая Bristol Bullet, Bentley Continental Flying Spur, такси Beardmore 1957 года выпуска... Также там были прототипы автомобиля Bristol Fighter 1982 года, модель автомобиля в стиле Bentley с колесами из глины и дерева... Всего в гараже 15 машин. Похоже, находятся автомобили тут очень давно, все они покрыты толстым слоем пыли.

Принадлежит здание компании Bristol Cars, последнему независимому британскому автопроизводителю, который обанкротился в мае этого года во время изоляции. Представитель компании заявил, что автомобили не представляют ценности, и назвал их «хламом».

Серебристый Bristol 409 Bullet Speedster 1964 года выпуска.

Однако Дэвид Флетчер, оценщик из Wyles Hardy & Co, один из аукционистов, которые следят за реализацией активов фирмы, сказал, что 15 автомобилей, хранящихся в подземном объекте, могут стоить около миллиона фунтов стерлингов (в пересчете на доллары — 1,3 млн).

Beardmore такси 1957 г.в.

«Это увлекательная коллекция, но очень грустная», — отметил Дэвид Флетчер, потому что это был последний независимый британский производитель автомобилей.

После Великой Отечественной в СССР завезли уйму трофейных автомобилей, а среди них машины редчайших и даже единичных модификаций.



Видео: YouTube