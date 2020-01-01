Одни из самых популярных моделей Европы и России скоро сменят поколение — началась рекламная кампания.

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Машины Logan, Sandero и Sandero Stepway третьего поколения сменили платформу. Теперь они построены на той же базе, на которой создан новый Renault Clio, — CMF-B. Но платформа была несколько упрощена, чтобы цены на бюджетные седан и хэтчбек оставались на приемлемом уровне.

Силуэты машин — это все, что компания пока готова показать. На словах же заявлено, что появятся новинки «скоро». Мы уже не раз публиковали шпионские фотографии автомобилей и отмечали, что они получили, например, светодиодные фары, а также экраны информационно-развлекательной системы в виде планшета, «парящие» над центральной консолью.

Некоторые двигатели, вероятно, будут позаимствованы у Рено Клио. В частности, знакомый нам по Аркане 1,3-литровый бензиновый турбированный мотор, мощность которого снижена до 130 л.с.

Renault Logan

В Европе будут представлены гибридные версии машин с 140-сильными установками, как на Clio E-Tech.

Renault Sandero

Кроме того, будут предлагаться и недорогие варианты с 1-литровыми 3-цилиндровыми атмосферными и турбированными двигателями мощностью от 65 до 100 л.с. и турбодизелями объемом 1,5 литра и мощностью от 85 до 115 л.с. Какие из этих агрегатов будут устанавливать на версии машин для России — пока неизвестно, но можно предположить, что ни гибрида, ни литровых моторов, ни турбодизелей у нас предлагать не планируется.

Renault Sandero Stepway

Как «скоро» будут представлены новинки? Не исключено, что произойдет это в конце сентября или, что вероятнее, в начале октября 2020 года, когда традиционно (до пандемии) проходил Парижский автосалон.

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Фото: Renault