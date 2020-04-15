Первая иллюстрация демонстрирует хэтчбек Sandero в популярной версии Stepway. Следующее поколение Dacia Sanderо должно появиться уже в этом году.

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После восьми лет разработки третье поколение Dacia Sandero (в России модель под брендом Renault) готовят вывести на европейский рынок уже в этом году. Кроссовая версия хэтчбека Sandero — Stepway, также будет «переиздана». Свое видение того, как будет выглядеть этот автомобиль, представило немецкое издание Auto Zeitung. В сущности, даже имея в качестве основы только модель в камуфляже, «лицо» новинки угадать несложно.

На представленном рисунке — автомобиль с новым бампером, более вытянутыми фарами с иной «начинкой», тонкой полоской светодиодов по низу и круглыми противотуманками. Хотя в целом Stepway по-прежнему останется компактным хэтчбеком с четкими и простыми линиями. Ожидается, что дизайн нового Dacia Sandero Stepway будет перекликаться с последним Дастером.

Однако главные изменения ожидаются внутри — будет существенно модернизирован интерьер. Посередине расположится большой сенсорный экран, знакомый по Renault Clio. Вообще, в Sandero будут использованы многие элементы этого автомобиля, в том числе рычаг переключения передач.

Sandero пересядет на современную платформу CMF-B (Common Modular Family), которая также используется в новом Renault Clio пятого поколения (не представлен в России). Нынешний Sandero базируется на втором поколении Clio, дебютировавшем в 1998 году. Преимуществом новой платформы является возможность создания на ее базе электрических и гибридных версий. Хотя неизвестно, насколько они оправданы в чувствительном к цене Dacia Sandeго.

В любом случае, в Европе для хэтчбека и его кроссовой версии ожидаются следующие двигатели: новый 1,0-литровый трехцилиндровый атмосферный, мощностью 75 л.с. и такой же турбированный, мощностью 100 л.с. Также возможен 1,33-литровый турбированный бензиновый мотор с различными вариантами мощности и 1,5-литровый турбодизель, мощностью 85 или 115 л.с.

Говорить о цене нового Dacia Sandero Stepway пока рано, но, например, цены на Renault Сандеро Степвей этого года выпуска в России начинаются от 770 тысяч рублей.

Продажи кросс-версии хэтчбека должны начаться чуть позже обычной — в 2021 году.

Новый Sandero Stepway — первое изображение Первая иллюстрация демонстрирует хэтчбек Sandero в популярной версии Stepway. Следующее поколение Dacia Sanderо должно появиться уже в этом году. Новый Sandero Stepway — первое изображение

В России за 10 лет было продано 350 000 хэтчбеков Sandero.

Фото: CarPix, Jean-François Hubert, autozeitung.de