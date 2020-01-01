В модельный ряд Jeep вернулся Grand Wagoneer, пользовавшийся успехом в 1960-х годах.

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Grand Wagoneer имеет во внешности несколько черт классической модели второй половины прошлого века. Это, например, небольшой подъем в центральной части бампера, ставший едва заметным, и трапециевидные колесные арки, а также особая серия с «деревянными» боками. От современности машине достались, в частности, семь экранов. Правильно, семь.

Это впечатляет, особенно учитывая то, что у нового Mercedes-Benz S-класса, о котором мы недавно писали, их пять. Суммарная же площадь мониторов в Вагонере больше в два раза, а совокупная диагональ превышает 75 дюймов (более 1,9 метра).

Цифровая панель приборов имеет диагональ 12,3 дюйма — это самый большой экран в салоне. На центральной консоли расположен еще один монитор диагональю 12,1 дюйма, что гораздо больше, чем у нового Grand Cherokee (8,4 дюйма). При этом ориентирован тачскрин горизонтально. Ниже находится 10,3-дюймовый экран, с помощью которого настраивается положение передних и задних сидений, а также включается их обогрев. Такой же тачскрин, но диагональю 10,1 дюйма, есть и у задних пассажиров.

Перед передним пассажиром расположен персональный монитор диагональю 10,3 дюйма, к которому можно подключить беспроводные наушники. Такие же экраны получили и два задних пассажира.

Автомобиль, построенный на базе Ram 1500, будет иметь короткую и длинную колесную базу и продаваться как Wagoneer и Grand Wagoneer. Оснащаться машина будет, в частности, мягким гибридом на основе 5,7-литрового двигателя V8 мощностью почти 400 л.с.

Стоимость возрожденного Jeep Grand Wagoneer составит от 60 тысяч до 100 тысяч долларов США (от 4,5 млн до 7,5 млн рублей).

Новый Jeep — 7 экранов и дерево на бортах В модельный ряд Jeep вернулся Grand Wagoneer, пользовавшийся успехом в 1960-х годах. Новый Jeep — 7 экранов и дерево на бортах

Также Jeep сделал самый тихий Wrangler за всю историю.

Фото: Jeep