GAC опубликовал цены на кроссовер GS5

Начались продажи нового кроссовера компании GAC. Это уже третья модель компании на нашем рынке. Также в дилерских центрах бренда представлены минивэн GN8 и кроссовер GS8, стоимость которых составляет от 2 699 000 и 1 998 000 соответственно.
Городской кроссовер, как отметили в компании, отличается высоким уровнем комфорта. Машина предлагается покупателям в пяти комплектациях:
|
Комплектация
|
Цена, руб.
|
Комфорт 235T MT
|
1 499 900
|
Комфорт 235T AT
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1 619 900
|
Элит 235T AT
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1 659 900
|
Люкс 235T AT
|
1 749 900
|
Премиум 235T AT
|
1 849 900
Новинка оснащается 1,5-литровым бензиновым турбо мотором мощностью 137 л.с. Механическая коробка доступна только в минимальной комплекстации. Все остальные версии оснащаются 6-ступенчатым автоматом Aisin последнего поколения с гидротрансформатором.
При длине 4695 мм GS5 примерно на 20 см больше, чем Kia Sportage. Больше на 10 см у китайского кроссовера и колесная база (2710 мм). По своим габаритам автомобиль сопоставим с кроссовером Kia Sorento, нооснащается менее мощным и объемным мотором.
Специально для России кроссовер оснащен пакетом теплых опций. Это обогревы рулевого колеса и ветрового стекла. Во всех комплектациях также есть люк с электроприводом, а угол наклона спинки задних сидений регулируется.
В комплектации «Комфорт» с механической коробкой, стоимостью от 1 499 900 рублей, кроссовер также оснащен двумя передними подушками безопасности,3,5-дюймовой цифровой панелью приборов, кондиционером, воздуховодами для задних пассажиров, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, а также рядом систем безопасности, среди которых система помощи при экстренном торможении, безвакуумная вспомогательная тормозная система, система контроля давления в шинах. Версия «Комфорт» с автоматом также оснащена обогревом передних сидений.
В комплектации «Элит» GAC GS5 также оснащен рейлингами на крыше, кожаными сиденьями, электроприводом кресла водителя, системой бесключевого доступа, круиз-контролем и камерой заднего вида, а также парктрониками и боковыми подушками безопасности.
В версии «Люкс» автомобиль также получает 7-дюймовую панель приборов, легкосплавные диски, светодиодные фары, зеркала заднего вида с электроприводом, функиями складывания и наклона при движении задним ходом, двухзонный климат-контроль, особые сиденью «Люкс», беспроводную зарядку для смартфонов и передние парктроники.
В топовой комплектации «Премиум» есть также панорамный люк, шторки безопасности, система контроля слепых зон, электропривод сиденья переднего пассажира, особая подсветка салона, система открытия двери багажника Easy Open, датчик количества осадков и автоматические фары, учитывающие показания этого датчика.
- Всего компания GAC намерена вывести на российский рынок четыре модели — осталось ждать только одну.
Фото: GAC