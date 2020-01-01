GAC опубликовал цены на кроссовер GS5

Стоимость автомобиля составила от 1,5 до 1,85 млн рублей.

Материалы по теме Новый кроссовер GAC для России: подробности с презентации

Начались продажи нового кроссовера компании GAC. Это уже третья модель компании на нашем рынке. Также в дилерских центрах бренда представлены минивэн GN8 и кроссовер GS8, стоимость которых составляет от 2 699 000 и 1 998 000 соответственно.

Городской кроссовер, как отметили в компании, отличается высоким уровнем комфорта. Машина предлагается покупателям в пяти комплектациях:

Комплектация Цена, руб. Комфорт 235T MT 1 499 900 Комфорт 235T AT 1 619 900 Элит 235T AT 1 659 900 Люкс 235T AT 1 749 900 Премиум 235T AT 1 849 900

Новинка оснащается 1,5-литровым бензиновым турбо мотором мощностью 137 л.с. Механическая коробка доступна только в минимальной комплекстации. Все остальные версии оснащаются 6-ступенчатым автоматом Aisin последнего поколения с гидротрансформатором.

При длине 4695 мм GS5 примерно на 20 см больше, чем Kia Sportage. Больше на 10 см у китайского кроссовера и колесная база (2710 мм). По своим габаритам автомобиль сопоставим с кроссовером Kia Sorento, нооснащается менее мощным и объемным мотором.

Специально для России кроссовер оснащен пакетом теплых опций. Это обогревы рулевого колеса и ветрового стекла. Во всех комплектациях также есть люк с электроприводом, а угол наклона спинки задних сидений регулируется.

В комплектации «Комфорт» с механической коробкой, стоимостью от 1 499 900 рублей, кроссовер также оснащен двумя передними подушками безопасности,3,5-дюймовой цифровой панелью приборов, кондиционером, воздуховодами для задних пассажиров, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, а также рядом систем безопасности, среди которых система помощи при экстренном торможении, безвакуумная вспомогательная тормозная система, система контроля давления в шинах. Версия «Комфорт» с автоматом также оснащена обогревом передних сидений.

В комплектации «Элит» GAC GS5 также оснащен рейлингами на крыше, кожаными сиденьями, электроприводом кресла водителя, системой бесключевого доступа, круиз-контролем и камерой заднего вида, а также парктрониками и боковыми подушками безопасности.

В версии «Люкс» автомобиль также получает 7-дюймовую панель приборов, легкосплавные диски, светодиодные фары, зеркала заднего вида с электроприводом, функиями складывания и наклона при движении задним ходом, двухзонный климат-контроль, особые сиденью «Люкс», беспроводную зарядку для смартфонов и передние парктроники.

В топовой комплектации «Премиум» есть также панорамный люк, шторки безопасности, система контроля слепых зон, электропривод сиденья переднего пассажира, особая подсветка салона, система открытия двери багажника Easy Open, датчик количества осадков и автоматические фары, учитывающие показания этого датчика.

Всего компания GAC намерена вывести на российский рынок четыре модели — осталось ждать только одну.

Фото: GAC