Верховный суд дал разъяснение, как быть водителям в ситуации, если автобус на остановке без «кармана» преградил путь, а слева сплошная линия дорожной разметки

На улицах городов построено немало автобусных остановок без так называемых «карманов», в которые общественный транспорт заезжает для посадки и высадки пассажиров, освобождая тем самым проезжую часть. При этом в районе остановки на дорогу нанесена сплошная разделительная линия, и объехать автобус можно только по полосе встречного движения.

Водители часто выезжают на встречку в таких ситуациях, считая, что автобус в данном случае — помеха движению, которую можно объезжать, пересекая сплошную. Так считал и автомобилист Долганин, совершивший данный маневр в подмосковном городе Королёв. В итоге инспектор ДПС выписал ему штраф по ч. 4 ст. 12.15 КоАП (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления).

По мнению автомобилиста автобус нарушил ПДД, остановившись там, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся транспортным средством менее 3 метров. Став помехой для движения, автобус, тем самым, дал право едущим за ним машинам объезжать его, пересекая сплошную линию.

Рассмотрев доводы, Верховный суд вынес следующее решение. Поскольку автобус остановился не просто так, а для высадки пассажиров, то он не может являться помехой движению. Следовательно, выписанный автомобилисту штраф справедлив.

Следует отметить, что пересекать сплошную линию разметки нельзя даже при объезде препятствия. Это прописано в ч. 3 ст. 12.15 КоАП (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия). Штраф за такой маневр составляет от 1000 до 1500 рублей. При невозможности объехать препятствие справа автомобилист должен сообщить об этом в ГИБДД и дождаться наряд ДПС, инспекторы которого предпримут необходимые меры и организуют объезд.

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Фото: Hans Eiskonen / Unsplash