Телеведущий не только проехался с Владимиром Путиным в Aurus, но проверил на президенте свежие шутки. Ролик показали в эфире Первого канала.

Есть такой старый советский анекдот: «Брежнем был большим любителем хороших автомобилей и часто сам управлял ими. Однажды он ехал с личным водителем и решил порулить. Водитель сел сзади, а Леонид Ильич — за руль. Конечно, разогнался и попал на гаишников с радаром. Один выбегает из кустов, останавливает машину, сунулся в окно и тут же развернулся и к напарнику. Тот спрашивает: Что не так? — Я не знаю, кто там, но водителем у него сам Брежнев».

Телеведущий Иван Ургант взял кадры из августовской поездки Владимира Путина за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы «Таврида» в Крыму и вмонтировал в ролик себя. Вопросы Ивана очень хорошо «подогнаны» под реплики главы государства.

На слова президента о необходимости пристегнуться, а то «потом штраф придется платить», телеведущий рассмеялся: «

А я, Владимир Владимирович, все думал, кто из нас первым пошутит. Вы меня опередили».

Ведущий «проверил» на президенте некоторые шутки: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. Президент очень живо «отреагировал». В конце ролика телеведущий объявил, что «останавливаться не надо»: он на ходу выпрыгнет около телецентра.

Новый сезон «Вечернего Урганта» стартовал 4 сентября.

На открытии трассы «Таврида» президент ехал за рулем седана Senat, а минивэн Arsenal был в сопровождении.



Видео: YouTube