Президент был на седане Senat, минивэн Arsenal — в сопровождении.

Материалы по теме Спрос на Аурусы растет. Очередь — тоже

27 августа 2020 года президент России проехал за рулем автомобиля Aurus по открывшемуся участку трассы «Таврида», сообщил канал «Россия 24». Как можно судить по фото, президент находился за рулем седана Aurus Senat, а в качестве автомобиля сопровождения использовался минивэн Arsenal.

Поездка проходила перед началом церемонии запуска движения по участку трассы. Напомним, «Таврида» должна стать продолжением Крымского моста и единой транспортной артерией полуострова от Керчи на востоке до Севастополя на западе. После запуска в 2023 году время на перемещение по Крыму должно сократиться в два раза. Уже в этом курортном сезоне гости полуострова могли воспользоваться отдельными участками трассы, пущенными в эксплуатацию.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, президент в ходе поездки высоко оценил новую трассу. Сообщается также, что во время движения Путин предложил сделать съезды к морю.

Что касается Ауруса, то серийное производство машин должно начаться в первом квартале 2021 года, а модельный ряд вскоре пополнится внедорожником Komendant .

Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости»