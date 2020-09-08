Экшн-камера была установлена во впускной коллектор Toyota Supra Turbo, после чего мотор работал в разных режимах.

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Ведущий канала Warped Perception на YouTube не перестает удивлять. Он уже проверял, открываются ли подушки безопасности при проезде лежачих полицейских и размещал экшн-камеру GoPro внутри колеса автомобиля. Теперь он решил поместить ее внутрь впускного коллектора спорткара, желая увидеть, что там происходит во время поездок в разных режимах.

Что мы увидели? Не так много: открывание и закрывание клапанов, туман топливной смеси, а также небольшая утечка масла (или нет?). Интересно наблюдать, что происходит во время полного открытия дроссельной заслонки, когда напор топливной смеси почти срывает камеру с хитрого крепления и едва не засасывает в цилиндры.

Автор ролика остался доволен увиденным. Однако GoPro, кажется перегрелась нуждается в небольшом ремонте. Но она вполне рабочая и мы подозреваем, что это не последнее подобное видео. Можно предположить, что скоро автор канала найдет, куда еще засунуть экшн-камеру.

На этот раз видео имеет русские субтитры. Чтобы вывести их, активируйте иконку «Субтитры», а затем в настройках (соседняя иконка), выберете Субтитры-Русский.

О том, срабатывают ли подушки безопасности при сильных пробоях подвески, вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Youtube