Это будет очень яркий Tucson: два видео новинки

Новое поколение не похоже на нынешний Tucson или любой другой компактный кроссовер.

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Многие жалуются, что все кроссоверы похожи. Но это не будет относиться к Tucson четвертого поколения, премьера которого намечена на 14 сентября. Сегодня Hyundai опубликовал два видеоролика, посвященные новинке.

Все чаще автопроизводители объединяют решетки радиатора с фарами. Например, так сделала компания Peugeot на обновленном кроссовера 5008, а Hyundai — с обновленным Santa Fe.

В случае с Tucson дизайнеры пошли еще дальше, интегрировав светодиодные дневные ходовые огни прямо в трапециевидные элементы решетки. Светясь, они придают сопернику Toyota RAV4 оригинальный вид.

Интересно выглядят и вертикальные задние фонари с горизонтальной светодиодной полосой. Логотип Hyundai расположен у основания стекла двери багажника, а щетка стеклоочистителя, вероятно, скрыта под спойлером, как у Range Rover. Значок HTRAC на заднем бампере означает, что перед нами полноприводная версия кроссовера.

Существенные изменения произошли и в салоне. Здесь появился «парящий» 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и широкая цифровая панель приборов.

На тизерах видно, что в салоне не так много привычных элементов управления, хотя в реальности все может оказаться немного по-другому.

Южнокорейский бренд, кажется, нашел способ, как оживить кузов и салон кроссовера с помощью оригинального дизайна.

Подробнее о новом кроссовере Hyundai вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Hyundai