11-летний пацан за рулем Мерседеса: спас жизнь бабушке

Ехал ребенок предельно аккуратно, ничего не задев по дороге и не поцарапав автомобиль.

Пи Джей гулял с бабушкой Анджелой Брюэр-Лэй в одном из районов Индианаполиса (США) километрах в трех от дома. Он катался на детском электромобиле, когда бабушке внезапно стало плохо. Место там безлюдное, помочь было некому.

Чувствуя головокружение, слабость и потеряв способность четко видеть, Анджела прислонилась к дорожному знаку. В это время Пи Джей метался взад и вперед по улице, не зная, как ей помочь.

Когда она начала приходить в себя, то увидела свою машину — ее Mercedes-Benz медленно к ней подъезжал.

«Я заглянула в машину. За рулем был он — мой Пи Джей», — вспоминала Анджела.

Оказалось, что мальчик, которому тогда было 11, рванул домой на электромобиле за подходящим транспортным средством.

Анджела потом похвалила водительское мастерство внука, который вел машину как профессионал. Хотя это был не первый раз, когда Пи Джей сел за руль полноразмерного автомобиля, так как его дед часто доверял Пи Джею переставлять машины на подъездной дорожке или во дворе — конечно, под наблюдением. Но эта поездка Пи Джея стала для него первой полностью самостоятельной.

«Он отвез меня домой, аккуратно въехал на подъездную дорожку, а она довольно узкая... Он не помял кусты, не задел бордюр...» — рассказала потом Анджела, добавив, что внук был «спокоен и собран» за рулем, несмотря на чрезвычайную ситуацию.

Все обошлось благополучно, женщине оказали необходимую помощь. А что до того, почему из всех автомобилей Пи Джей выбрал именно Mercedes-Benz, Анджела объяснила, что это был самый понятный автомобиль для него в то время: он им больше всего интересовался. И ведь нельзя винить мальчика в том, что его привлекла интересная машина.

Этого автовладельца дети смогли сделать добрее.



Видео:YouTube