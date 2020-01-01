Ефремов получил 8 лет колонии (ОБНОВЛЕНО)

Пресненский суд столицы назначил Михаилу Ефремову восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также Ефремова на три года лишили водительских прав и взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.
Государственных наград Ефремова лишать не стали.
При вынесении приговора суд учел признание им вины, положительные характеристики, а также наличие несовершеннолетних детей и занятие благотворительностью.
«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — огласила судья Елена Абрамова приговор.
Она отметила, что он нарушил ряд правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.
Суд установил, что Ефремов находился на водительском месте, в машине был один, и достоверных данных о нахождении в машине других лиц нет.
Также достоверно установлено, что погибший в ДТП Сергей Захаров не нарушал правил, двигался, не изменяя направления и не превышая скорость. Смерть Захарова суд поставил в прямую зависимость от столкновения с автомобилем Ефремова.
Во время оглашения приговора к дому Ефремова приехал помощник адвоката актера, поднялся в квартиру артиста и спустился с вещами. Сам подсудимый приехал на приговор без вещей.
Гособвинитель просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Но судья значительно смягчила приговор, хотя срок, который в итоге присудила, тоже немаленький.
Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым с приговором согласны и не будут его обжаловать.
Ефремов, согласно российскому законодательству, через четыре года может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) либо смягчение вида наказания. При замене неотбытой части наказания более мягким (принудительными работами) ему придется провести в колонии не менее трети срока.
- Ранее Ефремов заявлял, что ничего, что касается аварии, не помнит.