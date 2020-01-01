Ефремов получил 8 лет колонии (ОБНОВЛЕНО)

К такому сроку сегодня приговорил актера Пресненский суд Москвы. Его взяли под стражу в зале суда.

Пресненский суд столицы назначил Михаилу Ефремову восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также Ефремова на три года лишили водительских прав и взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.

Государственных наград Ефремова лишать не стали.

При вынесении приговора суд учел признание им вины, положительные характеристики, а также наличие несовершеннолетних детей и занятие благотворительностью.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — огласила судья Елена Абрамова приговор.

Она отметила, что он нарушил ряд правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Суд установил, что Ефремов находился на водительском месте, в машине был один, и достоверных данных о нахождении в машине других лиц нет.

Также достоверно установлено, что погибший в ДТП Сергей Захаров не нарушал правил, двигался, не изменяя направления и не превышая скорость. Смерть Захарова суд поставил в прямую зависимость от столкновения с автомобилем Ефремова.

Во время оглашения приговора к дому Ефремова приехал помощник адвоката актера, поднялся в квартиру артиста и спустился с вещами. Сам подсудимый приехал на приговор без вещей.

Гособвинитель просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Но судья значительно смягчила приговор, хотя срок, который в итоге присудила, тоже немаленький.

Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым с приговором согласны и не будут его обжаловать.

Ефремов, согласно российскому законодательству, через четыре года может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) либо смягчение вида наказания. При замене неотбытой части наказания более мягким (принудительными работами) ему придется провести в колонии не менее трети срока.