Режим козла активирован: у полицейских съели документы

Полицейский отлучился из автомобиля всего на минуту, но не закрыл за собой дверь...

Помощник шерифа округа Дуглас (США) опубликовал видео своих приключений. По данным ведомства, полицейский приехал к жителю округа для вручения «гражданских бумаг» — обычное задание, которое обещало быть скучным. Но не в этот раз. Вернувшись к своему Dodge Charger, помощник шерифа обнаружил в салоне рогатого вандала, который с удовольствием пережевывал документы.

Попытка прогнать козу, взывая к ее нравственности через пассажирскую дверь, не удалась, поэтому полицейский зашел с тыла и начал шлепать животное по упитанной задней части, приговаривая «Выходи!»

Но козу больше интересовали недоеденные бумаги. Тогда блюститель порядка вновь обходит машину и забирает у рогатой деликатес, после чего пытается вытолкнуть козу из машины.

Коза, наконец, уходит, но на ходу все еще пытается дожевать бумагу, словно посетитель ресторана, которому, как оказалось, нечем платить. На шум сбегаются зеваки — рыжий кот и пес. В конце концов, полицейский выхватывает изо рта козы объедки. Обиженное животное, недолго думая, сбивает полицейского с ног.

На вопрос начальства, почему он оставил дверь открытой, полицейский ответил, что, посещая ежедневно несколько домов, он понял, что так быстрее и проще прятаться от бросающихся на него собак.

В России полицейским пришлось догонять собственную машину из-за того, что они забыли поставить ее на стояночный тормоз.

Фото, видео: Youtube