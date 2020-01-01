Lada XRAY или Sandero Stepway: мнения владельцев

Кое в чем ответы были одинаковыми, а в некоторых пунктах — напротив, заметно разошлись.

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Приподнятые хэтчбеки Lada XRAYи Renault Sandero Stepway собираются на одном предприятии и при этом являются прямыми конкурентами. Аналитическое агентство «Автостат» опросило владельцев той и другой модели, чтобы узнать, почему они остановили выбор именно на этой машине. Кое в чем ответы были одинаковыми, а в некоторых пунктах — напротив, заметно разошлись.

В качестве главного плюса машины оба «лагеря» называют высокий клиренс и проходимость, и каждый, разумеется, имеет в виду «свою» модель. На втором месте, также у обоих, — внешний вид и дизайн. А вот третий большой плюс различный: Иксрей выбирают за дешевизну, а Сандеро Степвей — за надежность.

Главные минусы у «бюджетников», по мнению владельцев, тоже различные: те, у кого Renault Sandero Stepway, жалуются главным образом на плохую шумоизоляцию, а хозяева Lada XRAY — на большой расход топлива. Но аппетит автомобиля не устраивает и владельцев Степвея, этот недочет на втором месте по частоте ответов. Качество материалов салона тоже не нравится и тем, и другим. А у Lada XRAY в топ-3 минусов вошла также плохая обзорность из-за широких стоек кузова.