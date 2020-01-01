Мерседесы, BMW и Порше паркуются наглее всех

Департамент столичного транспорта рассказал, какие премиальные машины приходится эвакуировать чаще всего.

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Всего за неделю, с 1 по 6 сентября 2020 года, в Москве на спецстоянках из-за неправильной парковки оказались 112 автомобилей премиальных брендов. Об итогах эвакуации рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Топ эвакуированных автомобилей класса люкс за первую неделю сентября выглядит так: 112 иномарок класса люкс переместили на спецстоянку за первую неделю сентября. В том числе 35 Mercedes- Benz , 27 BMW, 13 Porsche, семь Lexus, шесть Infiniti, четыре Jaguar, три Toyota, два Bentley, один Volvo, один Land Rover», — цитирует АГН «Москва» чиновников.

Среди эвакуированных Мерседесов оказался «старый знакомый», за которым числится уже 65 штрафов за нарушение правил остановки и стоянки.

Также в Департаменте транспорта столицы отметили, что водители стали оставлять свои машины на парковках на меньшее время. Если год назад средняя продолжительность стоянки составляла 1 час и 3 минуты, то теперь время сократилось до 55 минут, а в некоторых районах — до 40.