Эвакуировали просто так? Получишь с «крокодилов» много тысяч!

Выбираем лучший полный привод: тест на полигоне Volkswagen Touareg третьего поколения, пусть и без понижайки и задней блокировки, боец серьезный по определению. А на что пригоден самый маленький полноприводник марки? Ответ на этот вопрос «За рулем» получил на внедорожном полигоне. Kia Sportage — Hyundai Tucson: кто в ларце сильнее Ларец тот непросто открывался: группа Hyundai-Kia проявляет огромные усилия, внедряя на нашем рынке под разными брендами очень похожие автомобили. Прошло всего два года, как я делал тест этой парочки, и вот обе машины обновились. Mazda CX-5 с пробегом: все проблемы кроссовера При разумной эксплуатации машина даже после 200 000 км требует расходов только на плановое обслуживание. А чтобы гарантированно избежать возможных дорогостоящих неисправностей, прислушайтесь к советам эксперта «За рулем».