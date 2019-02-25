Эвакуировали просто так? Получишь с «крокодилов» много тысяч!

За незаконную эвакуацию автомобиля депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев и Данил Шилков предложили штрафовать виновных в этом должностных лиц.
По мнению разработчиков законопроекта, нынешнее положение вещей приводит к частым случаям злоупотребления властью и самоуправству, пишут РИА «Новости». В результате транспортные средства нередко эвакуируются без протокола, а также без свидетелей и видеорегистрации процесса.
«Так, на практике имеют место случаи задержания транспортных средств без составления протокола, когда на месте задержания находятся уполномоченные на составление протокола должностные лица, устно дающие разрешение на задержание, а протокол составляют задним числом. Также имеют место случаи составления протоколов в отсутствие водителя без понятых и без видеозаписи», — заявляют депутаты в сопроводительной записке к законопроекту.
В проекте закона предусматривается наказание не только в отношении лица, принявшего решение о незаконной эвакуации (штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), но и исполнителей (штраф от 5 тыс. до 50 тыс. рублей), что, по мнению депутатов, должно повысить их уровень ответственности.
Депутаты решили исправить и другую недоработку действующего закона, а именно предъявлять документы, находящиеся в эвакуируемом автомобиле.
«На практике происходят случаи, когда транспортное средство перевозят на штрафстоянку, несмотря на то что лицо, которое может управлять транспортным средством, появилось при задержании транспортного средства, но не может предоставить документы в связи с тем, что они находятся внутри задерживаемого транспортного средства», — объясняют необходимость поправок депутаты.
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