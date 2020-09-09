Новый Hyundai Tucson: тест на бездорожье (видео)

Появилось видео испытаний кроссовера нового поколения. В том числе с большим прицепом.

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Мы уже публиковали несколько тизеров и пару видеороликов, посвященных стилю нового Tucson. Теперь предлагаем посмотреть 12-минутное видео с испытаний кроссовера, который тестировщики не жалели.

В ролике машина не только преодолевает легкое бездорожье, трясется на брусчатке или буксирует тяжелый прицеп на дороге, идущей через холмы. Оператор также постарался показать, как работает подвеска кроссовера, на сколько у него вывешиваются колеса и как при этом распределяется крутящий момент.

«Благодаря всестороннему тестированию нового Tucson перед его выходом на рынок клиенты могут быть уверены, что выбирают автомобиль, который является одним из лучших с точки зрения начального и долгосрочного качества», — заявил глава маркетинга Hyundai Motor Europe Андреас-Кристоф Хофманн.

Hyundai испытала Tucson на прочность и проверила его динамические характеристики, в том числе на Нюрбургринге. Кроме того, машина тестировалась на дорогах общего пользования, в морозы (в Швеции) и в горной местности (в Альпах), а также на испанской жаре.

Пока нет информации о двигателях Tucson нового поколения. Но можно предположить, что среди них будет 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор Theta3 как в варианте с турбонаддувом, так и без него, а также новый двигатель Smartstream 2.5 GDI и 8-ступенчатый автомат, которые устанавливаются на новый седан Kia K5.

Больше подробностей о Hyundai Tucson нового поколения вы найдете здесь.

Фото, видео: Youtube