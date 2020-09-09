Инспекторы ДПС помогли ребенку найти дом

Малыш не мог объяснить, где живет, и знал только дорожку, по которой шел.

Для ребенка эта прогулка чуть не закончилась плачевно. В городе Сегеже, расположенном в Карелии, патрулировавшие дорогу инспекторы ДПС заметили на обочине ребенка, на вид лет 5–6. Был он один, растерян и заплакан.

Лейтенант полиции Сергей Щербаков и младший лейтенант полиции Максим Алексеенко подошли к малышу и узнали, что зовут его Леша. Он не мог объяснить, что он здесь делает и где живет. Однако помнил дорожку, по которой шел от дома.

Провожать его пришлось пешком, инспекторы довели малыша до дома и передали родителям, которые тоже не смогли пояснить, как ребенок один оказался на дороге. Вроде бы он гулял со старшим братом во дворе, а потом пропал. Автоинспекторы серьезно побеседовали с родителями и порекомендовали купить детям одежду со световозвращающими элементами.

Сейчас правоохранительные органы решают, привлекать ли родителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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