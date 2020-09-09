Infiniti изменит кроссовер QX60

Возможно, компания намекает на скорую смену поколений.

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Японский бренд Infiniti анонсировал премьеру кроссовера QX60 Monograph. Автомобиль покажут в формате виртуальной презентации, которая будет вестись из Йокогамы. Пресс-служба компании сообщает, что QX60 Monograph — «намек на будущее премиального QX60», который является наиболее популярной моделью бренда.

Вероятно, речь идет о смене поколения или как минимум о существенном рестайлинге нынешней версии. В компании заявляют, что QX60 Monograph представляет собой взгляд дизайнеров в завтрашний день модели. А тизер, который компания распространила вместе с пресс-релизом, показывает автомобиль анфас: можно разглядеть боковые зеркала новой формы и более узкую, по сравнению с сегодняшней, оптику.

Тизер кроссовера Infiniti QX60 Monograph

Кроссовер Infiniti QX60 Monograph покажут на сайте infiniti.com 25 сентября. Презентация начнется в 9:00 по японскому времени, то есть в 3:00 по Москве.

Так кроссовер Infiniti QX60 выглядит сейчас

Нынешнее, первое поколение Infiniti QX60 выпускается с 2013 года, в 2016 году кроссовер пережил фейслифт. В России QX60 предлагается с 3,5-литровым 283-сильным бензиновым двигателем, вариатором и полным приводом. Цены начинаются от 3 575 000 рублей.

Еще одна новинка бренда должна появиться в продаже летом следующего года — это будет кросс-купе QX55.

Фото: Infiniti