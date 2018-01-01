Вьетнамцы сделали 420-сильный кроссовер

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Вьетнамский бренд VinFast, специализирующийся на разработке автомобилей с лицензионным использованием платформ BMW, показал кроссовер, получивший название President. Модель, базирующаяся на узлах BMW X5, будет выпущена лимитированной серией в 500 экземпляров по 198 000 долларов каждый, но первые 100 покупателей получат скидку в 17%.

Под капотом у Президента 6,2-литровый бензиновый V8, развивающий 420 л.с. и 624 Нм, приводящий в движение все четыре колеса через 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Дорожный просвет — 183 мм. В оснащении — большой сенсорный дисплей медиасистемы, сиденья из кожи Nappa, с электрорегулировками и массажем, двухзонный климат, панорамная крыша, камера кругового обзора, мониторинг слепых зон, удержание полосы.

Марка VinFast может появиться и в России — в 2019 году компания вела переговоры с «Группой ГАЗ» об организации производства вьетнамских автомобилей на Горьковском автозаводе, но на сегодня о договоренностях ничего не известно.

Первые две серийные модели бренда, седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, показали в 2018 году на Парижском автосалоне.

Фото: VinFast