VinFast: техника от BMW, дизайн итальянский. Ждем в России

Амбициозная молодая компания из Вьетнама выбрала автосалон в Париже для мировой премьеры двух своих моделей: седана и кроссовера.

Вьетнамцы пошли по проторенной дорожке других компаний из развивающихся стран: на крупнейших автосалонах Европы показывали и российскую Marussia (которая прекратила свое существование), и китайский Qoros (доживает свои последние дни). Будем надеяться, что вьетнамскому миллиардеру Фам Нят Выонгу удастся реализовать все задуманные идеи.

На автосалоне показали седан Lux A2.0 и кроссовер LUX SA2.0 — с рыночным позиционированием новой марки все ясно уже из названия: VinFast метит в премиум-сегмент. Машины пока в стадии концептов, но, по сути, перед нами предсерийные экземпляры двух первых моделей компании.

В VinFast не стали изобретать велосипед и пытаться брать на себя непосильные задачи. Поэтому для машин были приобретены лицензии на использование платформ у BMW. Соответственно, для седана используется платформа «пятерки» BMW прежнего поколения (F10), а для кроссовера базой послужил BMW X5 в кузове F15.

Двигатель тоже имеет баварские корни: по сути это бензиновый мотор N20, который подвергли некоторой доработке, например отказались от системы Valvetronic. Для седана он предлагается в двух степенях форсировки (177 и 230 л.с.), а для кроссовера — только в 231-сильном варианте. Коробка передач — безальтернативный 8-ступенчатый автомат ZF. Полный привод кроссовера создавался совместно с компаний BorgWarner.

До сотни с младшим двигателем седан VinFast Lux A2.0 разгоняется за 8,9 секунды, с более мощным — за 7,1 секунды. Кроссовер VinFast Lux SA2.0 в заднеприводном варианте достигает 100 км/ч через 8,9 секунды после старта, полноприводная версия проделывает это упражнение на две десятых медленнее.

Дизайн машин изначально создавался в итальянском ателье Italdesign, но до товарного вида облик доводило ателье Pininfarina. Спорить насчет экстерьера машин можно до бесконечности, но получились они самобытными. Чего не скажешь об интерьере. Посмотрите на центральную консоль. Такое ощущение, что создатели попросту переставили вертикальный экран и дефлекторы системы вентиляции из Volvo. Зато салоны получились спокойными, без азиатского китча или непонятных эргономических решений.

К материалам отделки и качеству подгонки салонных панелей претензий нет — натуральная дорогая кожа, вставки из натуральных материалов: все соответствует высокому статусу премиума.

Производство машин начнется в следующем году, и большая часть машин отправится на экспорт: во Вьетнаме попросту некому продавать дорогие премиальные автомобили. Одним из приоритетных рынков для VinFast станет Россия, и это неслучайно, между нашими странами существует соглашение о беспошлинном ввозе определенного количества готовых автомобилей. Пока этим соглашением пользуются только российские автопроизводители, такие как УАЗ, КАМАЗ и Renault.

Со всеми премьерами автосалона в Париже можно ознакомиться в нашем спецпроекте.

Все подробности о создании марки VinFast можно узнать в материале «За рулем».

Фото: VinFast, Георгий Садков /«За рулем»