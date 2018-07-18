В России могут появиться вьетнамские автомобили

Экономика Вьетнама на подъеме, растет в стране интерес и к новым автомобилям. А соглашение между нашими странами позволяет беспошлинно ввозить машины. Пока этой возможностью пользуются только российские автопроизводители, но все может измениться через несколько лет.

Слышали ли вы что-нибудь про такую компанию, как VinFast? Это вьетнамский стартап с поистине наполеоновскими планами на будущее. Компания входит в холдинг Vingroup, принадлежащий местному бизнесмену Фам Нят Выонгу. В автомобильное направление он инвестирует ни много ни мало 1,5 миллиарда долларов. К 2025 году компания хочет выпускать до полумиллиона автомобилей в год.

Естественно, несмотря на рост продаж на внутреннем рынке, с такими объемами производства придется выходить на экспортные рынки. И Россия наверняка окажется одним из приоритетных: в рамках соглашения о свободной торговле между нашими странами для автопроизводителей устанавливаются квоты для беспошлинного ввоза автомобилей. Пока такой возможностью пользуются только наши автопроизводители: экспорт во Вьетнам наладили УАЗ, КАМАЗ, Renault. Но с появлением современных вьетнамских автомобилей азиатская страна может воспользоваться своим правом привозить к нам автомобили без уплаты таможенных пошлин. Причем, по данным «За рулем», у компании даже появился российский представитель, который пока будет отвечать за коммуникации между VinFast и нашей прессой.

Машины у VinFast должны получиться современными. В компании понимают, что собственных компетенеций у них нет, потому разработку двух первых моделей, седана и кроссовера, поручили итальянской Pininfarina. Метод надежный и проверенный временем: ранее к такой же тактике прибегали автопроизводители из Южной Кореи и Китая.

Сейчас компания строит собственный завод в Северном Вьетнаме. По словам представителей компании, он будет оснащен самым современным оборудованием, а на руководящие посты пригласят «ведущих экспертов мирового уровня» (правда, их имена не разглашаются).

Серьезность намерений VinFast хочет доказать участием в сентябрьском автосалоне в Париже, где и состоится мировой дебют первых моделей компании. Правда, помнится, китайский Qoros тоже привозил автомобили на европейские выставки, но ничего кроме разгромных публикаций в обмен не получил.

Весной УАЗ открыл интернет-магазин для заказов запчастей, в том числе и из Вьетнама. Но в апреле купить через него что-либо было невозможно.

В прошлом году МАЗ начал строительство своего завода во Вьетнаме. По просьбе местного сообщества завод строится по фэн-шуй.

Фото: VinFast