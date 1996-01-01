Самые привлекательные (внешне) машины с пробегом

Сегодня Международный день красоты. И к этому празднику эксперты составили рейтинг самых симпатичных автомобилей, которые можно приобрести онлайн.

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Перечислил «красавцев» сервис Авто.ру, изучив свою базу данных. Первое место в рейтинге досталось ретрокару Buick Riviera III (Boattail) 1973 года выпуска. Это одно из самых ярких американских заднеприводных купе, с кормой, напоминающей киль лодки, поэтому машину и назвали Boattail. Судя по фотографиям, автомобиль претерпел качественную реставрацию, по заверению владельца, в нем все работает, даже кондиционер. Он оснащен 7,5-литровым двигателем, мощностью 254 л.с., и автоматической коробкой передач. Пробег у автомобиля 98 000 км, а просят за него 2,5 млн рублей.

Следующий в списке — легендарный «шестисотый» Mercedes-Benz (W140) 1996 года выпуска. Автомобиль оснащен 6-литровым мотором и автоматической коробкой передач, причем благодаря тюнингу от Brabus он очень быстрый — двигатель доработан до 440 л.с. Просят за этот Мерс 3 млн 890 тыс. рублей.

В тройке самых красивых — Mitsubishi Pajero II Рестайлинг (Evolution) 1997 года. Автомобиль-легенда —12-кратный победитель труднейшей гонки Dakar Rally, уверяет продавец и объявляет цену за него 1 490 000 рублей. Внедорожник трехдверный, с мотором 3,5 л, мощностью 289 л.с., коробка автоматическая, владелец числится один. Компания Mitsubishi выпустила спецверсию Pajero ради участия в ралли Париж-Дакар. Чтобы заявить машину на гонку, нужно было сделать партию аналогичных автомобилей, допущенных для эксплуатации на дорогах общего пользования. В мире таких всего около 2500 экземпляров.

На четвертой позиции кабриолет Alfa Romeo Spider I 1991 года выпуска. Автомобиль ярко-красного цвета, с 2-литровым мотором, мощностью 120 л.с., МКП и задним приводом. Учитывая, как сложно встретить в России хорошо сохранившийся Alfa Romeo, это находка, поэтому сумма в 1,3 млн рублей, которую за него просят, не кажется запредельной Среди особых пометок — автомобиль сделан под музыкальную тематику и обладает очень мощным звуком.

Следующий красавец — Shelby Mustang GT500 2013 года. Это самый дорогой и самый мощный автомобиль рейтинга. Форсированный двигатель 5,8 л, мощностью 662 л.с., механическая коробка передач и задний привод — с такой машиной справится не каждый водитель. Внешний тюнинг из Shelby Wide Body Kit состоит из переднего бампера, рабочего спойлера переднего бампера и заднего бампера. По словам продавца, подобных машин всего 25 в мире. Выставлен он по цене 9 млн 980 тыс. рублей.

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Фото: из объявлений на Auto.ru