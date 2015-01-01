Рейтинг «Топ-10 в продаже автомобилей в России» составили специалисты портала «Дром». Чтобы получить результаты, проанализировали более 4,5 млн объявлений за 2015 год и 8 месяцев 2020 года. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины.
Выяснилось, что позиции в рейтинге постепенно теряют Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114, уступая место более современным моделям Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе — Весте.
За пять лет значительно поднялись вверх в топе корейские марки. Kia Rio — с 39 на 5 место, а Hyundai Solaris с 32 на 3 строчку рейтинга.
Конечно, в каждом из регионов есть свои предпочтения, так в Москве и Санкт-Петербурге лидерами стали «корейцы» — Hyundai Solaris и Kia Rio. На вторичном рынка их «поджимает» Ford Focus. В Свердловской и Челябинской областях предпочитают вазовские модели: Ладу Приору, Ладу 2110 и 2114.
На Дальнем Востоке весь Топ-5 2020 года занимают исключительно «японки», но тут список тоже обновился: вместо Toyota Mark II и Toyota Corolla его возглавили Honda Fit (поднялся с 3 на 1 место по популярности в Приморье), Nissan Note и универсал Corolla Fielder. На втором месте — Toyota Prius, которая в ДФО становится все популярнее.
В Сибири японские автомобили разбавлены отечественным автопромом, а в Новосибирской областиза пять лет Топ-3 не претерпел изменений, это: Toyota Corolla, Toyota Camry и Лада 2107.
|
|
Модель 2015 года
|
Модель 2020 года
|
1
|
Лада 2107
|
Лада Гранта
|
2
|
Лада 2114 Самара
|
Toyota Camry
|
3
|
Лада 2110
|
Hyundai Solaris
|
4
|
Toyota Corolla
|
Лада Приора
|
5
|
Toyota Camry
|
Kia Rio
|
6
|
Ford Focus
|
Toyota Corolla
|
7
|
Лада Приора
|
Ford Focus
|
8
|
Лада 2109
|
Лада 2114 Самара
|
9
|
Toyota Mark II
|
Лада 2107
|
10
|
Лада 2106
|
Toyota RAV4
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Фото: Depositphotos