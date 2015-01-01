В 2015 мечтали о Ладе 2107.

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Рейтинг «Топ-10 в продаже автомобилей в России» составили специалисты портала «Дром». Чтобы получить результаты, проанализировали более 4,5 млн объявлений за 2015 год и 8 месяцев 2020 года. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины.

Выяснилось, что позиции в рейтинге постепенно теряют Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114, уступая место более современным моделям Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе — Весте.

За пять лет значительно поднялись вверх в топе корейские марки. Kia Rio — с 39 на 5 место, а Hyundai Solaris с 32 на 3 строчку рейтинга.

Конечно, в каждом из регионов есть свои предпочтения, так в Москве и Санкт-Петербурге лидерами стали «корейцы» — Hyundai Solaris и Kia Rio. На вторичном рынка их «поджимает» Ford Focus. В Свердловской и Челябинской областях предпочитают вазовские модели: Ладу Приору, Ладу 2110 и 2114.

На Дальнем Востоке весь Топ-5 2020 года занимают исключительно «японки», но тут список тоже обновился: вместо Toyota Mark II и Toyota Corolla его возглавили Honda Fit (поднялся с 3 на 1 место по популярности в Приморье), Nissan Note и универсал Corolla Fielder. На втором месте — Toyota Prius, которая в ДФО становится все популярнее.

В Сибири японские автомобили разбавлены отечественным автопромом, а в Новосибирской областиза пять лет Топ-3 не претерпел изменений, это: Toyota Corolla, Toyota Camry и Лада 2107.

Модель 2015 года

Модель 2020 года

1

Лада 2107 Лада Гранта 2 Лада 2114 Самара Toyota Camry 3 Лада 2110 Hyundai Solaris 4 Toyota Corolla Лада Приора 5 Toyota Camry Kia Rio 6

Ford Focus Toyota Corolla 7 Лада Приора Ford Focus 8 Лада 2109 Лада 2114 Самара 9 Toyota Mark II Лада 2107 10 Лада 2106 Toyota RAV4

О каких автомобилях мечтают наши водители? Об этом вы узнаете в нашей публикации.

Фото: Depositphotos