Названы самые доступные кроссоверы на вторичке

Эксперты рассмотрели автомобили двух ценовых диапазонов: со средней ценой до миллиона рублей и от миллиона до двух.

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Данные о продажах наиболее доступных подержанных кроссоверов и внедорожников за первое полугодие 2020 года проанализировали эксперты Авито Авто. Первую строчку в рейтинге ценовой категории до миллиона рублей занял внедорожник Lada 4x4, чья средняя стоимость в первом полугодии составила 198 000 рублей. За эти деньги на электронной площадке реально найти автомобиль 2011–2013 года выпуска. Машины посвежее обойдутся дороже.

На второй строчке располагается Chevrolet Niva со средней ценой на вторичном рынке 279 000 рублей. На третьей — Renault Duster, средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели по итогам первого полугодия составила 590 000 рублей. Более дорогим моделям — кроссоверам Kia Sportage (655 000 рублей) и Nissan Qashqai (615 000 рублей) достались четвертое и пятое места соответственно.

Примечательно, что Kia Sportage вошел также в топ самых продаваемых автомобилей сегмента SUV и в ценовой категории от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. Эту модель покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, так что приобретают и варианты с небольшим пробегом, которые стоят дороже, и экземпляры постарше по более привлекательной цене. За 655 000 рублей (средняя сумма, за которую покупают Kia Sportage в ценовой категории до 1 000 000 рублей) на вторичном рынке можно найти автомобиль 2009–2011 года выпуска с пробегом около 100 000 км.

В диапазоне от 1 000 000 до 2 000 000 рублей первое место по количеству продаж на вторичном рынке заняла Toyota RAV4 со средней ценой 1 360 000 рублей. Для сравнения: стоимость нового автомобиля этой модели в стандартной комплектации составляет 1 852 000 рублей.

Автомобили бренда Toyota заняли три строчки в топ-5 самых продаваемых на вторичном рынке автомобилей сегмента SUV в ценовой категории от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. Так, внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado со средней ценой 1 491 000 рублей досталась вторая строчка в рейтинге, а Toyota Land Cruiser со средней ценой 1 565 000 рублей оказался на пятом месте.

Третье место у Mazda CX-5. Автомобили этой модели на вторичном рынке приобретают в среднем за 1 322 000 рублей.

Kia Sportage вновь оказался на четвертой строчке, напомним, ту же позицию модель занимает и в рейтинге самых продаваемых подержанных SUV по цене до 1 000 000 рублей. В ценовой категории от миллиона до двух Sportage приобретают в среднем за 1 282 000 рублей. За эти деньги на Авито Авто можно найти автомобили 2016–2017 года выпуска.

Самые популярные SUV со средней ценой до 1 000 000 рублей

Бренд Модель Средняя цена, руб. Lada 4x4 (Нива) 198 000 Chevrolet Niva 279 000 Renault Duster 590 000 Kia Sportage 655 000 Nissan Qashqai 615 000

Самые популярные SUV в ценовой категории от 1 000 000 до 2 000 000 рублей