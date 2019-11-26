Land Rover Defender получил российские ценники — журнал За рулем

Land Rover Defender получил российские ценники

Прием заказов на британский внедорожник уже начался. Стоит он от 4 060 000 до 7 042 000 рублей.

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Новый Land Rover Defender: он больше не рамный!

Первым в продажу поступит Land Rover Defender в кузове 110 — это длиннобазная версия автомобиля. Машины с короткой базой в кузове 90 появятся в начале 2021 года.

Внедорожник предлагается с тремя двигателями на выбор — двумя турбодизелями мощностью 200 и 249 л.с. и одним бензиновым 6-цилиндровым мотором, оснащенным, как и 249-сильный дизель, технологией мягкого гибрида, мощность которого достигает 400 л.с. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой и 2-ступенчатой раздаткой с понижающей передачей.

Оснащение машин весьма богатое — даже в базовой комплектации внедорожник имеет независимую пневмоподвеску с системой адаптивного управления, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, а также мультимедийную систему Pivi Pro, навигатор и систему кругового обзора.

Российские версии Дефендера получили пакет для холодного климата, в который входят подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений. Кроме того, двигатель и салон имеют функцию автономного обогрева, управлять которой можно со смартфона.

Цены на новый Land Rover Defender

Комплектация

Defender 90, цена от, руб.

Defender 110, цена от, руб.

Standard

4 060 000

S

4 359 000

SE

4 299 000

4 802 000

HSE

5 675 000

X-Dynamic S

4 581 000

X-Dynamic SE

4 521 000 

5 024 000

X-Dynamic HSE

5 897 000

First Edition

5 309 000

5 656 000

X

6 892 000

7 042 000

Фото: Jaguar Land Rover

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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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