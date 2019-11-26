Land Rover Defender получил российские ценники

Прием заказов на британский внедорожник уже начался. Стоит он от 4 060 000 до 7 042 000 рублей.

Материалы по теме Новый Land Rover Defender: он больше не рамный!

Первым в продажу поступит Land Rover Defender в кузове 110 — это длиннобазная версия автомобиля. Машины с короткой базой в кузове 90 появятся в начале 2021 года.

Внедорожник предлагается с тремя двигателями на выбор — двумя турбодизелями мощностью 200 и 249 л.с. и одним бензиновым 6-цилиндровым мотором, оснащенным, как и 249-сильный дизель, технологией мягкого гибрида, мощность которого достигает 400 л.с. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой и 2-ступенчатой раздаткой с понижающей передачей.

Оснащение машин весьма богатое — даже в базовой комплектации внедорожник имеет независимую пневмоподвеску с системой адаптивного управления, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, а также мультимедийную систему Pivi Pro, навигатор и систему кругового обзора.

Российские версии Дефендера получили пакет для холодного климата, в который входят подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений. Кроме того, двигатель и салон имеют функцию автономного обогрева, управлять которой можно со смартфона.

Цены на новый Land Rover Defender

Комплектация Defender 90, цена от, руб. Defender 110, цена от, руб. Standard — 4 060 000 S — 4 359 000 SE 4 299 000 4 802 000 HSE — 5 675 000 X-Dynamic S — 4 581 000 X-Dynamic SE 4 521 000 5 024 000 X-Dynamic HSE — 5 897 000 First Edition 5 309 000 5 656 000 X 6 892 000 7 042 000

Тест-драйв нового Дефендера вы найдете здесь.

Фото: Jaguar Land Rover