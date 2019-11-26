Land Rover Defender получил российские ценники

Первым в продажу поступит Land Rover Defender в кузове 110 — это длиннобазная версия автомобиля. Машины с короткой базой в кузове 90 появятся в начале 2021 года.
Внедорожник предлагается с тремя двигателями на выбор — двумя турбодизелями мощностью 200 и 249 л.с. и одним бензиновым 6-цилиндровым мотором, оснащенным, как и 249-сильный дизель, технологией мягкого гибрида, мощность которого достигает 400 л.с. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой и 2-ступенчатой раздаткой с понижающей передачей.
Оснащение машин весьма богатое — даже в базовой комплектации внедорожник имеет независимую пневмоподвеску с системой адаптивного управления, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, а также мультимедийную систему Pivi Pro, навигатор и систему кругового обзора.
Российские версии Дефендера получили пакет для холодного климата, в который входят подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений. Кроме того, двигатель и салон имеют функцию автономного обогрева, управлять которой можно со смартфона.
Цены на новый Land Rover Defender
|
Комплектация
|
Defender 90, цена от, руб.
|
Defender 110, цена от, руб.
|
Standard
|
—
|
4 060 000
|
S
|
—
|
4 359 000
|
SE
|
4 299 000
|
4 802 000
|
HSE
|
—
|
5 675 000
|
X-Dynamic S
|
—
|
4 581 000
|
X-Dynamic SE
|
4 521 000
|
5 024 000
|
X-Dynamic HSE
|
—
|
5 897 000
|
First Edition
|
5 309 000
|
5 656 000
|
X
|
6 892 000
|
7 042 000
- Тест-драйв нового Дефендера вы найдете здесь.
Фото: Jaguar Land Rover