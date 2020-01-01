Особый дизайн кроссовера станет лишь частью образа. В компании рассказали об особенных моторах машины мощностью до 290 л.с.

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В сообщении Hyundai говорится, что Tucson N следующего поколения будет оснащаться 2,5-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 290 л.с. и 421 Нм. Менее мощный N Line получит гибридную силовую установку на основе 1,6-литрового 4-цилиндрового мотора, мощность которой составит 230 л.с. и 350 Нм.

Также в компании рассказали и о более скромном двигателе. Tucson без спортивного налета, но в топовой комплектации будет оснащаться 1,6-литровым мотором мощностью 180 л.с. и 264 Нм. Будут и менее мощные агрегаты, но о них Hyundai пока молчит. Вероятно, машина также получит 150-сильный двигатель, которыми будут оснащаться базовые версии автомобиля.

Новый Hyundai Tucson получит два варианта колесной базы, но это не значит, что обе они будут представлены на одних и тех же рынках. Например, в США, Китае и Южной Корее будут продаваться длиннобазные версии кроссовера, тогда как Европа и Ближний Восток получат машины со слегка укороченной колесной базой.

Напомним, что презентация нового поколения кроссовера назначена на следующий понедельник — 14 сентября 2020 года.

Узнать больше о дизайне Hyundai Tucson и увидеть его футуристичный салон вы можете здесь.

Фото: Hyundai