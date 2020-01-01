Туристка из Красноярского края подожгла 11 автомобилей в Сочи. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщило ГУМВД России по Краснодарскому краю.

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В полицию адлерского района Сочи обратился местный житель с сообщением, что ночью кто-то поджог его автомобиль Volkswagen Transporter. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенные поблизости.

Все это позволило установить личность злоумышленницы, которой оказалась 45-летня приезжая из Красноярского края. Сочинские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали женщину на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что она разбила боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью, и скрылась. Также удалось установить ее причастность еще минимум к 10 поджогам в городе Сочи. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 1,9 млн рублей.

Против поджигательницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Пока идет следствие, женщина заключена под стражу.

Мотивы ее действий полиция не раскрывает, но скорее всего имеет место психическое заболевание.

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