В полицию адлерского района Сочи обратился местный житель с сообщением, что ночью кто-то поджог его автомобиль Volkswagen Transporter. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенные поблизости.
Все это позволило установить личность злоумышленницы, которой оказалась 45-летня приезжая из Красноярского края. Сочинские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали женщину на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что она разбила боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью, и скрылась. Также удалось установить ее причастность еще минимум к 10 поджогам в городе Сочи. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 1,9 млн рублей.
Против поджигательницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Пока идет следствие, женщина заключена под стражу.
Мотивы ее действий полиция не раскрывает, но скорее всего имеет место психическое заболевание.
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