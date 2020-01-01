Что не так с задним колесом этого Мерседеса

Переживать не о чем: у нового Mercedes-Benz S-класса поворачивают не только передние, но и задние колеса — на 10 градусов.

Материалы по теме Новый Мерседес S-класса: фото роскошного интерьера

Mercedes-Benz S-класса получился очень необычным. В нем спрятано столько технологий, что рассказывать о них можно до выхода обновленной версии новинки. Но есть особенно интересные аспекты. Например, рулевое управление с приводом на все четыре колеса.

Этой технологии уже около 35 лет — появилась она в середине 1980-х годов, а применять ее первыми начали Mazda и Honda. В настоящее время она представлена во многих автомобилях, таких как Lamborghini Aventador или BMW 7-й серии.

Но система, используемая в S-классе, интересна тем, что ее дополнительная система рулевого управления задней осью может поворачивать задние колеса на 10 градусов в направлении, противоположном повороту передних колес. Естественно, максимальный угол доступен только на небольших скоростях. Для сравнения, Porsche 911 поворачивает задние колеса только на 2,8 градуса, и тоже лишь на небольших скоростях.

Но короткобазному Порше это и ни к чему, тогда как длинный S-класс получает от системы явную выгоду — он становится гораздо маневреннее, а задние колеса не так сильно смещаются к центру поворота. Диаметр разворота при этом сокращается на 1,8 метра и составляет менее 11 метров. Для сравнения, диаметр разворота у Hyundai Creta составляет 10,6 метра.

Также новый S-класс оснащен технологией дополненной реальности, которая впечатляет (видео).

Фото: Daimler AG