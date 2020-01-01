Что не так с задним колесом этого Мерседеса

Mercedes-Benz S-класса получился очень необычным. В нем спрятано столько технологий, что рассказывать о них можно до выхода обновленной версии новинки. Но есть особенно интересные аспекты. Например, рулевое управление с приводом на все четыре колеса.
Этой технологии уже около 35 лет — появилась она в середине 1980-х годов, а применять ее первыми начали Mazda и Honda. В настоящее время она представлена во многих автомобилях, таких как Lamborghini Aventador или BMW 7-й серии.
Но система, используемая в S-классе, интересна тем, что ее дополнительная система рулевого управления задней осью может поворачивать задние колеса на 10 градусов в направлении, противоположном повороту передних колес. Естественно, максимальный угол доступен только на небольших скоростях. Для сравнения, Porsche 911 поворачивает задние колеса только на 2,8 градуса, и тоже лишь на небольших скоростях.
Но короткобазному Порше это и ни к чему, тогда как длинный S-класс получает от системы явную выгоду — он становится гораздо маневреннее, а задние колеса не так сильно смещаются к центру поворота. Диаметр разворота при этом сокращается на 1,8 метра и составляет менее 11 метров. Для сравнения, диаметр разворота у Hyundai Creta составляет 10,6 метра.
- Также новый S-класс оснащен технологией дополненной реальности, которая впечатляет (видео).
Фото: Daimler AG