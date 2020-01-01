Объявлены цены на кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Модель позиционируется как один из флагманов китайской марки. Как и ожидалось, у нас будет три комплектации.

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В базовой версии Luxury машина стоит 1 479 900 рублей. За эту цены вы получаете матричную светодиодную оптику, 17" диски, круиз-контроль, два сенсорных экрана (10" для мультимедиа и 8" вспомогательный, для управления функциями авто), 7" экран в панели приборов, кондиционер, аудиосистему на 4 динамика, камеру заднего вида, датчик света, функция Follow me home, электронный тормоз с функцией автоматического удержания, бесключевой доступ, пуск двигателя с кнопки. Опционально доступны зимние функции: обогрев передних сидений и боковых зеркал.

Вторая комплектация — это Elite за 1 549 900 рублей: 18" колесные диски, электроскладывание зеркал, автоматическое открывание багажника, двухзонный климат, кожаный салон, электрорегулировки водительского кресла, боковые подушки спереди, атмосферная подсветка салона, два дополнительных динамика. В зимний пакет добавлены обогревы форсунок омывателя, руля и задних сидений.

Топ-версия — Prestige за 1 649 900 рублей. В оснащении — шторки безопасности, подсветка зеркал в противосолнечных козырьках, задние потолочные светильники. В качестве опций будут доступны круговой обзор, датчик дождя, электрорегулировка пассажирского сиденья и беспроводная зарядка. Внешне машина выделяется панорамной крышей и двухцветной окраской кузова.

Всего же у Chery Tiggo 7 Pro есть два варианта двухветной окраски и шесть одноцветных. А цену можно уменьшить, если воспользоваться трейд-ином (-100 000, если сдаете автомобиль Chery, и 80 000, если любой другой) или программой для молодой семьи (-60 000 рублей для семей с двумя несовершеннолетними детьми).

В компании подчеркивают наличие признаков, приближающих кроссовер к премиальным авто: задняя многорычажная подвеска, хорошая шумоизоляция, матричные фары, динамические поворотники. Мультимедиа поддерживает Apple Car Play и Android Auto, есть функция напоминания о забытом в салоне смартфоне. Объем багажника составляет 475 л и 1500 л при сложенных сиденьях. 60% кузова изготовлено из высокопрочных сталей. Все автомобили поставляются в Россию с оцинкованным кузовом.

Работающий в паре с вариатором 1,5-литровый 147-сильный турбодвигатель адаптирован для России и на 100 км пути в смешанном цикле потребляет 6,6 л бензина АИ-92.

Фото: Chery

Объявлены цены на кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Модель позиционируется как один из флагманов китайской марки. Как и ожидалось, у нас будет три комплектации. Объявлены цены на кроссовер Chery Tiggo 7 Pro



