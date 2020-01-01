Выпустили всего 63 лимитированных модели R5.

Lamborghini в коллаборации с Cervélo Cycles выпустила лимитированную серию гоночных велосипедов Cervélo R5 Automobili Lamborghini Edition. Произвели всего 63 таких аппарата, их выпуском напомнили о 1963 годе, в котором основали компанию Automobili Lamborghini.

Дизайн шоссейного велосипеда выполнен в духе суперкара Lamborhini Aventador SVJ, установившего рекорд на гоночной трассе Нюрбургринг с результатом 6:44:97 в 2018 году. Все детали изготовлены в Италии.

Велосипеды непростые — они предназначены для преодоления крутых маршрутов в итальянских Доломитовых Альпах. Кроме того, что эти аппараты могут развивать большую скорость, компания уверяет, что они еще и очень комфортные в управлении.

Велосипед для гонок модели R5 оснащен механической трансмиссией, колесными дисками, выносом руля и шинами известных итальянских марок.

Оценили велосипед в 18 тысяч долларов, что не удивительно: товар ведь штучный и брендированный. В том, что аппарат простой и роскошный одновременно, можно убедиться, полистав фото в нашей галерее.

Велосипед Lamborghini- всего $18 тысяч Выпустили всего 63 лимитированных модели R5. Велосипед Lamborghini- всего $18 тысяч

Аналитики изучили, как изменилось использование различных видов транспорта во время пандемии — почти все его моторные виды стали менее актуальными.



Фото: Lamborgini