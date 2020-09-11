Арендный спорткар протаранил 13 машин

Подозреваемый в аварии водитель опубликовал видео в социальных сетях и показал свое лицо, но найти его не могут.

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Авария произошла в пригороде Парижа — Audi R8 Spyder повредил не менее 13 припаркованных автомобилей и буквально сломался пополам. Его задняя часть с массивным двигателем V10 отлетела на несколько десятков метров, после чего загорелась. Кокпит остался невредим, что спасло жизнь водителя и, возможно, пассажира. Виновник ДТП с места аварии сбежал. К счастью, никто не пострадал

Найти его полиция не может, несмотря на то, что в соцсетях было выложено видео, в котором предполагаемый водитель арендного спорткара хвалится:

Мы сложили его, но все в порядке.

В ролике видно лицо молодого человека, который, буквально, берет вину на себя:

Один из жителей района рассказал, что слышал громкие звуки двигателя до аварии, добавив, что спорткаром попеременно управляли несколько людей. Источник в полиции подтвердил это:

Машина переходила из рук в руки. Нам нужно идентифицировать водителя.

Поиск водителя арендованного Audi R8 продолжается. Не исключено, что в прокат спорткар был взят по поддельному аккаунту.

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Фото, видео: Youtube