Арендный спорткар протаранил 13 машин

Авария произошла в пригороде Парижа — Audi R8 Spyder повредил не менее 13 припаркованных автомобилей и буквально сломался пополам. Его задняя часть с массивным двигателем V10 отлетела на несколько десятков метров, после чего загорелась. Кокпит остался невредим, что спасло жизнь водителя и, возможно, пассажира. Виновник ДТП с места аварии сбежал. К счастью, никто не пострадал
Найти его полиция не может, несмотря на то, что в соцсетях было выложено видео, в котором предполагаемый водитель арендного спорткара хвалится:
Мы сложили его, но все в порядке.
В ролике видно лицо молодого человека, который, буквально, берет вину на себя:
Один из жителей района рассказал, что слышал громкие звуки двигателя до аварии, добавив, что спорткаром попеременно управляли несколько людей. Источник в полиции подтвердил это:
Машина переходила из рук в руки. Нам нужно идентифицировать водителя.
Поиск водителя арендованного Audi R8 продолжается. Не исключено, что в прокат спорткар был взят по поддельному аккаунту.
- В России машины каршеринга обвинили в частых технических неисправностях, но операторы заявляют, что подобное невозможно.
Фото, видео: Youtube