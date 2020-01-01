Vesta Cross, XRAY Cross и 4х4 Urban будут [BLACK]

Уже известно, что будет в такой версии у Весты.

Материалы по теме АВТОВАЗ начал сборку Lada 4x4 Urban в версии Black

АВТОВАЗ объявил о начале производства новой специальной серии, в которую войдут несколько моделей. Серия получила название [BLACK], а первой моделью, оформленной в этом стиле, стала не Lada 4x4 Urban, как можно было предположить, а кросс-версия Весты, причем сразу в двух вариантах кузова — седан Cross и универсал Cross SW.

Отличительными чертами Vesta Cross [BLACK] и Vesta SW Cross [BLACK] стали: черная глянцевая крыша, черные корпуса зеркал с электроскладыванием, эмблемы с названием серии и колесные диски 17", покрытые черным лаком.

В салоне также есть ряд оригинальных элементов: черная обивка крыши и сидений. В списке оснащения заявлены: подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса с отделкой из эко-кожи.

Цены и полные комплектации пока не называются, но можно предположить, что серия [BLACK] базируется на топ-версии Весты: если зимний пакет можно заказать начиная с самой доступной комплектации Comfort (Comfort / Winter), то функция автоматического складывания зеркал доступна только в максимальном исполнении Luxe / Prestige. Цены на такое оснащение начинаются с 938 900 рублей за седан Vesta Cross с 122-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП.

Пресс-служба бренда сообщает, что в ближайшее время в серии [BLACK] также должны появиться модели XRAY Cross и 4х4 Urban.

Запущенный в продажу весной 2020 года Lada XRAY Cross Instinct стал самым дорогим вариантом в линейке XRAY.

Фото: АВТОВАЗ