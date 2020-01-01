Меняются правила сдачи на права

Существенно обновленный регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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В МВД России подготовлен проект Административного регламента, который устанавливает новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Система оценки навыков и умений будущих водителей в условиях реального дорожного движения существенно переработана.

В частности, пересмотрена степень влияния различных водительских ошибок на безопасность движения, пишет Интерфакс. Так, ошибки «не пристегнул ремень» и «использовал телефон во время движения» отныне являются основанием для досрочного прекращения практического экзамена.

Экзамены на мотоциклетные права в целом остались в прежнем виде, но некоторые упражнения изменены — например, введена новая схема упражнения «габаритная восьмерка» для оценки навыка маневрирования на ограниченной территории. А для квадроциклов и трициклов (подкатегория B1) появится проверка навыков торможения и остановки с разных скоростей, включая экстренное торможение, а также торможение при движении назад.

А еще новый регламент упростит процедуру подачи заявления. Чтобы сократить время заполнения бланка и уменьшить вероятность ошибок, процедура будет выполняться экзаменатором через ресурсы Госавтоинспекции, после чего он же будет распечатывать заявление и отдавать на подпись заявителю. Также упростится сбор документов при оформлении удостоверения: выдача выписки о получении прав и передача заявления и «сканов» документов будет производиться через МФЦ.

И обучение, и экзамены будут переориентированы с учебных площадок на город. В МВД считают, что проведение экзаменов на улицах позволит избежать «натаскивания» кандидатов на определенные упражнения в условиях закрытой территории. Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

А вот планировавшегося ранее теста на алкоголизм при получении прав не будет.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС.