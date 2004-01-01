Теста на алкоголизм при получении прав не будет

Но при наличии симптомов придется раскошелиться на дополнительные анализы.

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В Минздраве приняли решение отказаться от так называемого теста на алкоголизм в ходе медосвидетельствования при получении или замене водительского удостоверения. Под этим тестом понималось выявление в крови СDT-маркера (карбогидрат-дефицитного трансферрина), которое могло десятикратно увеличить цену медсправки — с 300–500 до 3000–5000 рублей.

Именно по этой причине проект поправок к существующему порядку в 2019 году был подвергнут критике, в том числе со стороны президента Путина. Проект пробовали несколько раз доработать, перенося дату введения в действие, однако в итоге убрали сомнительный тест вовсе — тем более что он не устанавливает заболевание как таковое (не выявляет алкоголизм), а лишь показывает следы алкоголя в крови, приводит «Коммерсантъ» мнение судебно-психиатрического эксперта Александра Ковтуна.

Вместо этого теста врач психиатр-нарколог будет назначать «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами». Наряду с психическими расстройствами к противопоказаниям относятся расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

То есть врач будет опираться на комплексную картину, определяемую по составу крови. Медики будут вправе назначить дополнительные анализы (очевидно, их нужно будет оплатить отдельно) на содержание гемоглобина, билирубина, трансферрина — таким образом, и тест на СDT-маркер вас могут попросить сдать, но только при наличии у врача подозрений. Обязательным, как в первой редакции приказа Минздрава, этот тест не будет. Обновленный порядок получения медсправок вступит в действие 1 января 2021 года.

Напомним, что в связи с коронавирусом просроченные права признали действительными до конца 2020 года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС