Просроченные водительские права продлили до конца года

ГИБДД дала официальные разъяснения порядка обмена национальных водительских удостоверений и призывает водителей не создавать ажиотажа.

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля этого года, останутся действительными до 31 декабря 2020 года включительно. Никаких ограничений при этом не предусмотрено. Напомним, такое решение было принято в период объявленной самоизоляции с целью предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на замену прав можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг, но можно обратиться и лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, где установлены системы электронной очереди. При необходимости услуга будет оказываться также в порядке живой очереди, сообщает МВД.

Чтобы не было очередей, в пунктах ГИБДД продлены часы приема и число задействованных сотрудников. По информации ГИБДД, в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 млн водительских удостоверений. К сегодняшнему дню заменено свыше 1,6 миллиона.

В ГИБДД призывают не создавать ненужного ажиотажа — времени для замены вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме.

Депутаты предлагают оцифровать водительские права и свидетельства о регистрации ТС, чтобы в случае необходимости можно было предоставлять сотрудникам ГИБДД электронные версии документов.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе, Александр Рюмин