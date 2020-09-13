Гром и молния: заводим двигатели старых рекордных машин

Скорость Napier-Campbell Blue Bird составляла 333 км/ч. Представили себя в такой штуке на этой скорости?

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Новая серия о старых гоночных машинах канала Cars and Engines посвящена исключительно довоенной технике. Сегодня нам предстоит взглянуть на действительно уникальные автомобили. И главное — послушать, как они звучат.

Один из интереснейших образцов, с которого и начинается ролик, — легендарный Napier-Campbell Blue Bird с авиационным 500-сильным двигателем W-12. Это рекордный автомобиль, на котором его создатель Малькольм Кэмпбелл в 1928 году впервые в истории разогнался быстрее 200 миль в час. Рекорд, поставленный в Дайтона-Бич, составил 206,956 миль в час (333,063 км/ч). Представили себя в такой штуке на этой скорости?

Машин с авиационными двигателями в сегодняшней подборке несколько — до Второй мировой войны это было весьма распространенной практикой. Обращает на себя внимание Babs Liberty L-12 с коробкой передач и цепным приводом от знаменитого Blitzen Benz. Собственно, Liberty L-12 — это американский авиадвигатель V12 объемом 27 литров и мощностью 400 л.с, использовавшийся в Первой мировой войне и после нее. Послушайте, как он звучит — и переходите к остальным участникам подборки, они не менее интересны.

Ранее мы уже изучали гоночную технику тех лет — на самом деле она была очень разной.

Видео: Youtube, канал Cars and Engines