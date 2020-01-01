Права предложили выдавать с 16 лет

С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов, обратившийся к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

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В направленном в ГИБДД письме депутат предлагает снизить возрастной порог управления легковым автомобилем на два года — с 18 до 16 лет. Как пишет RT, парламентарий в объяснении инициативы указал на то, что российские законы позволяют подросткам в возрасте от 16 лет проживать отдельно от родителей (например, во время учебы в другом городе), а также работать.

Таким образом, наличие водительских прав и автомобиля позволят людям раньше вовлекаться в экономические процессы и становиться самостоятельными и независимыми, в том числе финансово.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — пишет в обращении депутат.

Напомним, что с начала 2020 года проходить обучение на водительские права категорий «В» и «С» люди могут с 16 лет.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе, Александр Рюмин