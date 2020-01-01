Об этом сообщила автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

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Депутат пояснила, что предлагает усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Вместе с юристами готовится законопроект, вносящий поправки в ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Если любое мелкое хулиганство совершено повторно, предлагается ввести крупный штраф. Если автовладелец хулиганит неоднократно, то санкции могут быть вплоть до лишения водительских прав, рассказала Елена Вторыгина РИА Новости.

Натолкнул депутата на эту идею случай во Владивостоке, когда водитель Лексуса намеренно окатил водой из лужи пешеходов, чтобы снять на видео и выложить у себя в Instagram. Видео он сопроводил издевательским комментарием «Бесплатная мойка…».

Позже он удалил запись и извинился перед жителями города, но на него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», и суд оштрафовал на 80 тысяч рублей. Между тем известно, что этот «шалун» в мае прошлого года был оштрафован из-за размещенной в соцсетях видеозаписи, где он перегородил машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы.

Вторыгина отмечает, что случаи бытового хамства нужно пресекать, особенно когда подобные хвастливые записи появляются в интернете, и могут стать вирусными. Люди, мол, начинают копировать такие выходки.

Рецидивы тем и опасны, что у нарушителей появляются чувства вседозволенности и безнаказанности, и со временем они могут совершить уже более тяжкие проступки. Как в случае с «Неугомонным Гошей» из Абакана, который 100 раз нарушал ПДД, а в итоге сел за убийство.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС