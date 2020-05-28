«Неугомонный Гоша» из Хакасии в конце концов сел за убийство

А ведь остановить его могли гораздо раньше — на счету мужчины сотни штрафов за превышение скорости, пьяное вождение и гонки с полицией.

Проживает этот Гоша в Абакане и зовут антигероя Георгий Мурджикнели, ему 31 год, а на его счету уже более 100 административных наказаний за нарушение правил дорожного движения, из них: 31 штраф за пьяную езду, 6 — за оставление места ДТП, 5 уголовных дел за эту самую пьяную езду. Лишен водительских прав на общий срок более 12 лет.

Еще в 2016 году сотрудник полиции рассказал «Комсомольской правде», что этот Гоша всем в городе надоел, в особенности ГИБДД. Его любимое развлечение — выпить водки и искать ближайший наряд ДПС — поиграть в догонялки. Много раз врезался — то в столб, то в забор, то в другую машину. Но штрафы нипочем, а сам — словно заговоренный. Абаканцы с соцсетях просили посадить хулигана в тюрьму, пока он никого не убил.

И вот это произошло — мужчина подозревается в том, что в ночь с 14 на 15 мая после совместного распития горячительных напитков решил проучить собутыльника и несколько раз ударил его палкой по животу. Утром пострадавшего нашли мертвым.

А ведь, наверное, остановить этого человека с девиантным поведением можно было бы раньше — ведь в общей сложности ему было выписано штрафов — административных за ПДД и судебных по уголовным делам — на сумму около миллиона рублей. А началось все с мелкого нарушения ПДД в 2005 году, когда ему было всего 16 лет. Почувствовав безнаказанность, мужчина продолжил испытывать судьбу и окружающих.

Новые поправки в Уголовный кодекс ужесточают наказание для нетрезвых водителей.

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